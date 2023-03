Roma, treno a fuoco al Mandrione: fiamme vicino alle case, circolazione ferroviaria in tilt

Intorno alle ore 12, per ragioni ancora da accertare, un incendio si è sviluppato da due vagoni di un treno merci all’altezza dell’area urbana del Mandrione, a Roma. I Vigili del Fuoco intervenuti sul posto con otto squadre, impiegando autobotti e autopompe, sono impegnati nelle operazioni di contenimento e spegnimento. L’intervento è ancora in corso. L’allarme è scattato intorno a mezzogiorno quando un treno merci, poco distante dalla stazione dei treni Tuscolano, ha iniziato ad andare in fiamme.

A fuoco vagoni che trasportavano materiale combustibile

Le fiamme sono partite da due vagoni che, stando alle prime ricostruzioni, molto probabilmente contenevano materiale combustibile tipo pellet, il treno procedeva lungo la linea ferroviaria Roma-Formia-Latina. I vigili del fuoco, dopo aver adoperato più squadre per domare le fiamme, stanno terminando gli accertamenti per determinare le cause dell’incendio che potrebbe anche non essere accidentale.

Si segnalano chiuse anche le strade lungo le tratte Quintili-Filippo Re, Quintili-via Cerere e Quintili-via dei Pisoni.

Aggiornamenti incendio vagoni

L’incendio avrebbe avuto delle ripercussioni sulla rete elettrica che starebbe causando problemi anche al nodo di Roma delle Ferrovie italiane. La circolazione è sospesa fra Roma Casilina e Torricola, e sono coinvolte le linee per Formia/Nettuno, Cassino e Albano/Frascati/Velletri.

Si segnalano ripercussioni anche nello snodo cruciale della Stazione Termini.

Attivato servizio sostitutivo con bus

È stato attivato un servizio sostituivo con autobus tra le stazioni di Ciampino e Roma, Campoleone e Pomezia, Pomezia e Roma.

I tecnici di Rete ferroviaria italiana sono al lavoro per ripristinare la circolazione.

© Riproduzione riservata