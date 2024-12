Roma. Verde urbano, al lavoro per la riforestazione della Riserva di Monte Mario

Roma si mobilita per il recupero ambientale e la riforestazione della Riserva di Monte Mario, uno dei polmoni verdi più preziosi della Capitale, danneggiato da un devastante incendio lo scorso luglio. Parallelamente, l’amministrazione capitolina ripropone un progetto ecologico innovativo per riutilizzare gli alberi di Natale, integrandoli nel tessuto urbano verde.

Riserva di Monte Mario, tra gli interventi prevista l’idrosemina

L’Aula Studio Trionfale ha ospitato un incontro organizzato dalle associazioni “Trionfalmente 17” e “Insieme 17”, in cui esperti e istituzioni hanno presentato gli interventi in corso per rigenerare la Riserva di Monte Mario. Tra i partecipanti, l’Assessora Sabrina Alfonsi, Emiliano Manari (Direttore Ente RomaNatura), Simonetta Ceraudo (Presidente dell’Ordine dei Geologi del Lazio), e Marcello Vitale (Dipartimento di Biologia Ambientale della Sapienza).

Con un’estensione di oltre 200 ettari, di cui 12 devastati dal fuoco, l’area ha subito una perdita di biodiversità e di un importante patrimonio di fossili, con ripercussioni sulla qualità dell’aria. Per fronteggiare l’emergenza, è stato istituito un tavolo tecnico che coinvolge enti istituzionali e ambientali. Gli interventi in corso comprendono:

Bonifica delle aree incendiate , con rimozione di rifiuti carbonizzati;

, con rimozione di rifiuti carbonizzati; Lavori idraulici , per mitigare il rischio idrogeologico e pulire i canali di scolo;

, per mitigare il rischio idrogeologico e pulire i canali di scolo; Idrosemina, utilizzando una miscela di semi e fertilizzanti per ripristinare il terreno. Un finanziamento di 25.000 euro è stato destinato per queste attività, avviate il 2 dicembre e attive fino al 6 dicembre, su un percorso che va da via Gomenizza al Belvedere di Parco Mellini.

Alfonsi: “Monte Mario simbolo di bellezza e biodiversità di Roma”

Villa Mazzanti, cuore della Riserva, è al centro di un progetto specifico approvato dalla Giunta Capitolina. Questo intervento mira al recupero della vegetazione e alla messa in sicurezza dell’area. L’obiettivo è non solo restituire bellezza al paesaggio, ma garantire una rigenerazione sostenibile.

“Ritengo che questo incontro con la collettività sia importante perché permette di condividere e confrontarci sulle operazioni che attualmente stiamo conducendo per la Riserva di Monte Mario. L’area rappresenta un importantissimo polmone verde non solo per i quartieri vicini, ma per tutta la città di Roma e il coinvolgimento dei cittadini deve essere costante, in quanto parte attiva di questa rigenerazione. Monte Mario è un simbolo di bellezza e biodiversità nel cuore della capitale. La sua rinascita rappresenta un obiettivo ecologico, ma anche un atto d’amore verso la nostra città e il suo futuro” ha dichiarato l’Assessora Sabrina Alfonsi.

Prosegue il progetto per il riutilizzo degli alberi di Natale

Tra le altre iniziative ecologiche spicca il progetto per il riutilizzo degli alberi di Natale. «Dopo le festività – ha spiegato l’Assessora Sabrina Alfonsi – gli abeti saranno ricollocati in aree verdi della città, con priorità per le periferie, dove il verde urbano è particolarmente carente».

Questa pratica, già adottata negli ultimi due anni, ha portato alla creazione del Bosco di Colle degli Abeti nel Municipio VI, dove a febbraio 2024 sono stati piantati 15 abeti di oltre 5 metri. La collina, devastata in passato da incendi, è stata rinverdita con alberi natalizi recuperati dai municipi.

Per ampliare il progetto, l’amministrazione intende coinvolgere i cittadini. A gennaio, AMA attiverà punti di raccolta per gli alberi natalizi, che saranno analizzati dagli agronomi. Le piante in buone condizioni verranno poi piantate in aree idonee, contribuendo alla rigenerazione del verde urbano.