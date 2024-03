La Capitale è la città italiana con il più alto numero dei senzatetto: sarebbero circa 22.182 persone, quasi tutte quelle presenti nella Regione Lazio. Dopo Roma, le città che ospitano il maggior numero dei senza fissa dimora sono: Milano (8.541 persone), Napoli (6.601) e Torino (4.444). E’ evidente come i senza tetto tendano a concentrarsi nei grandi centri. Questo si spiega con la presenza di servizi di assistenza più organizzati e numerosi (soprattutto a Roma); nelle grandi città inoltre è più facile riuscire a trovare ripari di fortuna per la notte.

“Notte della Solidarietà” a Roma

Sabato 20 aprile, dalle 19 alle 24, torna la “Notte della Solidarietà” che chiama a raccolta cittadini volontari per il censimento dei senza dimora nel territorio del Comune di Roma. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Prima indagine pilota nel 2023

L’iniziativa, promossa dall’assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale in collaborazione con l’Istat – Istituto Nazionale di Statistica, fa seguito alla prima indagine pilota che si è tenuta il 31 marzo del 2023. In quella notte, nel Rione Esquilino e nell’area intorno Piazza dei 500, sono stati censiti 168 senza dimora di cui 133 che dormivano in spazi pubblici e 35 presenti nella Tensostruttura allestita nell’ex hub vaccinale di Termini.

Molte grandi città europee si sono già dotate di strumenti per la rivelazione e lo studio della popolazione senza tetto, utilizzando l’approccio “Street Count e Point in Time” che presuppone il conteggio “strada per strada” in un giorno specifico. Hanno partecipato all’indagine 200 volontari di diverse associazioni, insieme a studenti dell’università di Tor Vergata. Senza fissa dimora

Assessore Barbara Funari

“In questa seconda fase operativa – spiega l’assessora alle Politiche Sociali e alla salute Barbara Funari – vogliamo coinvolgere il maggior numero di cittadini volontari per fare crescere una rete di protezione per le persone più fragili ed emarginate. Per programmare interventi efficaci, è necessario avviare un percorso di rivelazione puntuale ed arrivare ad un dato realistico del numero delle persone che dormono in strada a Roma.

Con la notte della solidarietà puntiamo a sperimentare una metodologia scientifica, conoscere la realtà e le storie di tanti senza dimora e valorizzare il coinvolgimento dei cittadini volontari che si possono iscrivere nella piattaforma dedicata“.

Come partecipare

Per partecipare alla Notte della Solidarietà si può visitare il sito www.nottedellasolidarieta.it

© Riproduzione riservata