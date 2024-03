Russia, precipita aereo militare: 15 morti – Video

(Adnkronos) – Un aereo da trasporto militare Il-76 si è schiantato in Russia in fase di decollo in un aeroporto nella regione di Ivanovo. Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo, secondo cui "a bordo c'erano 8 membri dell'equipaggio e 7 passeggeri". Lo schianto sarebbe stato provato da un incendio a uno dei motori. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

