Safari d’Arte fa tappa ad Anguillara Sabazia. Pronti a diventare cacciatori d’arte?

Domenica 24 aprile, dalle 10.00 alle 17.00, Anguillara Sabazia sarà teatro della caccia al tesoro “Safari d’Arte“. Un’iniziativa gratuita per adulti, ragazzi e bambini, realizzata con il contributo della Regione Lazio e in collaborazione con il Comune di Anguillara Sabazia, che ha concesso anche il patrocinio.

Per questa occasione abbiamo chiesto a Raffaella Tiribocchi, presidente di Ara Macao (associazione di promozione sociale) e ideatrice del format Safari d’Arte, di raccontarci il progetto già presente in molte città italiane.

“Safari d’arte è un game tour esperienziale che consente a cittadini e turisti di scoprire borghi e città con una formula innovativa e originale di turismo culturale: la caccia al tesoro. Si svolge passeggiando alla ricerca di particolari raffigurati sui monumenti. Abbinando l’aspetto ludico a quello educativo, in percorsi che si snodano tra cultura, storia e leggenda. Utilizzando, quindi, il gioco come strumento di apprendimento“.

Dunque, un gioco didattico e culturale che consente a cittadini e turisti di conoscere e scoprire borghi e città italiane, con un approccio innovativo.

Con questo progetto si ha l’obiettivo di valorizzare e promuove il territorio, coinvolgendo cittadini di tutte l’età. Infatti, qualsiasi persona può diventare un giocatore e “formare squadre, sfidarsi alla ricerca degli indizi e rispondendo ai quiz finali, con una modalità giocosa dalla forte matrice attrattiva“.

Safari d’Arte: iniziativa tecnologica, green e social

Come sottolinea Tiribocchi, “questa iniziativa risponde alle esigenze del turista contemporaneo“. Questo perché innanzitutto sfrutta la tecnologia “in quanto la caccia al tesoro si può fare con l’apposita App gratuita” disponibile sul sito ufficiale, e scaricabile su Google Play e App Store. In secondo luogo, “è anche green poiché si effettua a piedi” e infine è anche “social dato che consente di condividere l’esperienza con gli amici su Facebook“.

Il gran successo del progetto è senza dubbio dato dalla cooperazione e collaborazione “con le amministrazioni locali, in quanto – come aggiunge l’ideatrice– il nostro format rappresenta un valore aggiunto non solo per la promozione turistica di borghi e città, ma anche per l’economia locale”.

Inoltre, “il prodotto, una volta realizzato, rimane a disposizione delle amministrazioni ed è fruibile gratuitamente da turisti e cittadini, con un ritorno in termini di indotto per le attività del borgo, che presenta e promuove la sua tradizione culturale, storica, artistica ed enogastronomica“.

Un’iniziativa simile promossa da questo progetto è stata La Strada del Vino Cesanese. Infatti, “insieme all’associazione per la gestione della Strada del Cesanese abbiamo realizzato sei itinerari nei comuni del suo territorio, Anagni, Affile, Acuto, Serrone, Piglio e Paliano“. Tutti i luoghi “dove nasce il Vino Cesanese, eccellenza del Made in Italy, unico vino rosso del Lazio che può fregiarsi della denominazione DOCG“.

Domenica 24 aprile la caccia al tesoro fa tappa ad Anguillara Sabazia.

Adesso, la prossima tappa sarà Anguillara Sabazia, poiché ha “tutte le componenti perfette per una caccia al tesoro e una giornata da vivere all’aria aperta“. Infatti, non solo “è un borgo ricco di storia, come si può vedere nell’architettura e nelle tracce di insediamenti, databili addirittura al periodo neolitico. Ma è anche “un borgo verde: c’è il lago, il parco protetto di Bracciano e Martignano, ricco di flora e fauna. E inoltre “ha una forte tradizione enogastronomica“.

Per questo motivo “domenica 24 aprile saremo ad Anguillara, presso Porta Maggiore, dalle 10.00 alle 17.00 per illustrare il progetto“. Inoltre, alle ore 11.00 ed alle ore 15.30 saranno previsti due tour che saranno condotti da Activity Leader. Due itinerari “formati appositamente per rendere l’esperienza emozionante ed indimenticabile“.

Per tutti coloro che volessero fare l’esperienza Safari d’Arte, anche in autonomia, basta scaricare l’app. Nell’applicazione sono presenti ben 21 percorsi che permettono al giocatore di visitare visitare borghi e città giocando.

Ulteriori info sono disponibili sul sito ufficiale www.safaridarte.it, o chiamando il numero 3392258754.

© Riproduzione riservata