Salernitana-Lecce 0-1, decide un’autorete di Gyömbér

(Adnkronos) – Importante vittoria in trasferta, la prima in campionato, del Lecce di Luca Gotti, 1-0 sulla Salernitana all'Arechi. Dopo l'esonero di D'Aversa per la testata al giocatore del Verona Henry, i salentini trovano il successo in uno sfida salvezza con i campani di Fabio Liverani e salgono a 28 punti allontanandosi dalla zona retrocessione. Resta sempre più ultima invece la Salernitana con appena 14 punti in campionato. Primo tempo vivace che vede i padroni di casa fare la partita, anche se è il Lecce a trovare il gol al primo affondo: al 17' Almqvist intercetta un cross dalla destra di Gendrey e prova la conclusione, la palla finisce a Krstovic che prova a ribadirla in rete ma è Gyomber a intervenire per primo e a deviare la sfera involontariamente nella sua rete per lo 0-1. La Salernitana nel finale prova a buttarsi in avanti ma Falcone con dei grandi interventi chiude la porta, al 24' su Tchaouna e al 42' di Maggiore. Nella ripresa Lecce vicino al raddoppio al 52' con Piccoli che prova a calciare, respinge Pirola con la palla che finisce sui piedi di Almqvist ma la sua conclusione finisce alta sopra la traversa. Il Lecce difende il vantaggio ma rischia ancora al 74' con Simy che a tu per tu con Falcone di fa murare. Un minuto dopo ancora Falcone protagonista su una conclusione insidiosa di Gomis dal limite. Il forcing finale della Salernitana non porta a nulla e il Lecce si porta a casa i tre punti.

