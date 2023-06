Intervento di soccorso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio, nel territorio del comune di Collepardo, in provincia di Frosinone.

Nel pomeriggio di oggi, 4 giugno 2023, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio ha prontamente risposto alla chiamata di soccorso per prestare assistenza a una donna di 67 anni, residente ad Anagni (Fr) che, a seguito di una caduta, ha riportato una sospetta frattura a un arto inferiore e un trauma contusivo alla testa.

Soccorso alpino a una donna nel Comune di Collepardo

Nonostante le difficoltà nel raggiungere telefonicamente la donna da soccorrere e la mancanza di informazioni precise sulla sua posizione, le squadre di soccorso sono riuscite a individuare il luogo dell’incidente e a coordinare l’operazione di recupero grazie all’intervento dell’eliambulanza della Regione Lazio, elicottero Pegaso, con a bordo il tecnico elisoccoritore del CNSAS, il medico e l’infermiere del 118.

Per la buona riuscita dell’operazione di soccorso è prontamente intervenuta anche una squadra di terra del CNSAS Lazio.

Collepardo è un comune della provincia di Frosinone che conta 892 abitanti e sorge su un rilievo dei Monti Ernici a 586 metri s.l.m..

È importante sottolineare che la profonda conoscenza del territorio e l’esperienza maturata dagli Operatori e Tecnici del CNSAS in queste specifiche situazioni hanno giocato un ruolo fondamentale nel garantire una risposta tempestiva ed efficace.

Secondo intervento del CNSAS in pochi giorni nel territorio

E’ il secondo intervento del CNSAS in pochi giorni nel territorio della provincia di Frosinone. Il 2 giugno scorso, il CNSAS è stato impegnato in una operazione di soccorso di un uomo 32enne che in seguito a caduta si è procurato una frattura alla gamba. Sul posto, sui rilievi di Pescosolido, a 2.000 metri di altezza, è arrivata una eliambulanza. Recuperato con il verricello, il 32enne è stato trasportato all’ospedale di Alatri (Fr).

