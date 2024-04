Salvatore prepara i ravioli fatti in casa, con un ingrediente segreto fa impazzire tutti | Tutti seduti: ecco la ricetta

Con la nostra ricetta i ravioli fatti in casa saranno ancora più buoni; uno tira l’altro e nessuno saprà resistergli. Ecco l’ingrediente segreto.

Cosa c’è di più buono di una pasta fatta in casa? Partire da farina e uova, o acqua e dare vita ad un impasto genuino e sano non ha prezzo.

Una soddisfazione senza uguali. Preparare un piatto da zero, dalla materia prima, rappresenta una vera gioia per chi si cimenta in questa vera arte.

Ma non pensare che sia tanto difficile. La pasta fatta in casa può essere un procedimento un po’ lungo, ma tutti possono riuscire senza difficoltà.

Prova questa ricetta. Con le dosi indicate dovrebbero venire una sessantina di ravioli ricotta e spinaci che conquisteranno tutti.

Ravioli fatti in casa: gli ingredienti

Per la sfoglia ti serviranno 200 g di farina 00 e 2 uova più semola e acqua per chiudere i ravioli. Per il ripieno circa 135 g di spinaci, 70 g di ricotta vaccina, 30 g di grana padano grattugiato, noce moscata q.b., sale fino q.b., pepe nero q.b. Innanzitutto prepara la sfoglia: sbatti le uova in una ciotola e poi versale lentamente in un’altra ciotola con la farina, mescolando accuratamente per evitare grumi. Una volta incorporata continua ad impastare con le mani fino a che potrai trasferirti sulla spianatoia. Quando l’impasto sarà liscio ed omogeneo, forma un panetto e avvolgilo nella pellicola per farlo riposare almeno 30 minuti.

Nel frattempo dedicati al ripieno: salta gli spinaci in padella con un filo di olio, sala e cuoci con il coperchio per qualche minuto, quindi schiacciali in un colino per eliminare tutto il liquido. Lavora la ricotta e il formaggio grattugiato in un’altra ciotola, insaporisci con pepe e noce moscata quindi unisci gli spinaci tritati finemente amalgamando bene.

Come si preparano

Riprendi il panetto, dividi a metà e stendi con il mattarello infarinando con la semola sia la spianatoia che la pasta, quindi inizia a passare un pezzo alla volta nella macchina tirapasta usando lo spessore più largo. Ripiega i lati verso il centro, schiaccia ancora con il mattarello e passa nella macchina diminuendo lo spessore, continuando fino ad arrivare a circa 1 – 2 mm. Metti da parte coprendo con pellicola e fai la stessa cosa con l’altra metà dell’impasto, in modo da avere due sfoglie sottili. Rifinisci i bordi con un coltello e riempi una sac a poche senza bocchetta con il ripieno (puoi usare un cucchiaino se non ce l’hai).

Fai dei mucchietti lasciando circa 3 cm tra uno e l’altro e 1,5 cm dal bordo esterno, inumidisci leggermente la sfoglia spruzzando qualche goccia di acqua in modo da farla aderire all’altra che adagerai delicatamente sopra premendo poco con le dita. Taglia i ravioli con una rotella tagliapasta dentata e man mano posizionali su un canovaccio spolverizzato con un po’ di semola. Cuoci subito o conserva in frigo al massimo per 24 ore senza spostarli dal vassoio.