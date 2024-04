Latte dell’Eurospin, sapete chi lo produce davvero? Dopo averlo scoperto rimarrete a bocca aperta

Se compri il latte dell’Eurospin, allora forse ti conviene sapere chi è che lo produce davvero. Chissà se smetterai di acquistarlo.

Chiunque la faccia la spesa nei discount, o punti vendita della grande distribuzione, si sarà trovato in uno dei negozi di alimentari della famosa azienda presente in Italia, Slovenia, Croazia e Malta, e si sarà trovato di fronte a degli scaffali pieni di prodotti che portano proprio il medesimo brand del supermercato. Prima di metterli nel carrello però è bene conoscere la loro provenienza.

Il latte dell’Eurospin, come tanti altri prodotti alimentari, che vengono a venduti presso i punti vendita del discount appartengono a sottomarche. Scopriamo chi li produce in modo da fare una scelta d’acquisto consapevole.

Latte dell’Eurospin la verità la sulla produzione

Se ti capita spesso di fare la spesa nei discount o nei punti vendita della grande distribuzione, allora di certo saprai che esistono delle marche che portano lo stesso nome del punto vendita e vengono dette sottomarche. Forse una parola fuorviante. Non tutti sanno infatti, che questa espressione non si riferisce ad una marca di qualità inferiore ma si riferisce a una marca che in realtà è prodotta da altri brand, più grossi in termini di produzione e fatturato, e più noti. Non dobbiamo dunque confondere la brand awareness con la qualità.

Marchi molto noti, ovvero quelli che vediamo pubblicizzati in tv, attraverso gli spot, oppure online, attraverso i canali social, in radio, o in strada, attraverso le affissioni e i cartelli pubblicitari. Sono dei marchi che investono a budget promozionali e che producono anche i prodotti di marchi più piccoli, a cui però non danno il loro nome altisonante. Vediamo dunque chi produce il latte dell’Eurospin.

Chi produce uno dei prodotti più consumati del popolare supermercato

Sugli scaffali dei supermercati, dei discount e dei maxi discount si trovano dei prodotti validi, che vengono prodotti proprio negli stessi stabilimenti dei marchi più noti, ed questo il caso del latte dell’Eurospin, che viene prodotto dalla famosa azienda Parmalat.

Questo vuol dire che comprando il latte dell’Eurospin e gli altri prodotti Eurospin, si porta in tavola la medesima qualità dei confezionati dai grandi marchi, a cambiare però è il rapporto qualità prezzo, che è molto più conveniente. Dunque l’unica garanzia di qualità che abbiamo è la lettura attenta dell’etichetta, con gli ingredienti e con le percentuali dei valori nutrizionali associati a ciascun prodotto confezionato.