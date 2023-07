San Felice Circeo, lite tra ottantenni finisce a coltellate

Nella giornata di sabato scorso, 8 luglio 2023 sulle coste di San Felice Circeo due uomini di ottant’anni, entrambi provenienti dal Napoletano e già noti alle forze dell’ordine hanno avuto una violenta lite finita a coltellate.

Entrambi erano in vacanza con le famiglie quando per motivi ancora da chiarire tra i due sarebbe scoppiata una lite piuttosto animata. La situazione è degenerata quando uno dei due uomini ha iniziato a brandire il coltello da cucina che aveva con sé per il pranzo in spiaggia. L’uomo, al culmine della lite si è scagliato sull’altro anziano colpendolo ripetutamente.

I bagnati che hanno assistito alla scena hanno immediatamente allertato i carabinieri e i soccorsi. L’uomo è stato disarmato mentre la vittima veniva trasportata all’ospedale di Latina con ferite lievi. Ora l’aggressore dovrà rispondere alla denuncia per lesioni e porto d’armi abusivo.

