Sanità Lazio, visite prenotate online con tre click. La lista delle prestazioni disponibili

Prenotare una visita medica nel Lazio grazie ad un app, o direttamente sul pc di casa, in tre click, esattamente come fatto in questi ultimi anni per il vaccino anti covid. “Una rivoluzione” già on line che oggi riguarda 13 visite più tre esami, e che a regime riguarderà 68 prestazioni tra prime visite e esami diagnostici. L’Assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato e Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio

Queste le caratteristiche del nuovo modello di prenotazione online dei servizi sanitari della Regione Lazio presentato nel pomeriggio dal governatore Nicola Zingaretti e dall’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato.

Ecco come prenotare



“È già tutto online ed è una rivoluzione nel modo di prenotare che riguarda al momento 13 visite principali oltre a 3 esami tra i più gettonati- ha spiegato D’Amato- la prenotazione sarà possibile attraverso la ricetta dematerializzata, scaricando l’app e inquadrando il qrcode e il codice a barra. A quel punto si potrà scegliere la localizzazione e il giorno dell’esame.



Arriverà infine un sms di conferma e 72 ore prima un messaggio per ricordare la visita. Basteranno tre click anche dal pc inserendo il codice fiscale, gli ultimi 13 numeri della tessera sanitaria e il numero della ricetta elettronica. Il potenziale è 250mila esami al mese per 3 milioni di esami l’anno”.



“Questo nuovo sistema nasce dall’esperienza della campagna di vaccinazione – ha aggiunto D’Amato – Non sostituisce la prenotazione telefonica e il Cup ma si aggiunge. Serviranno altri passaggi ma a breve si potranno prenotare anche altri esami diagnostici e gli screening. Si potranno anche pagare i ticket”.

La lista dei servizi prenotabili (visite ed esami)



Questa, ad oggi, la lista dei servizi prenotabili: prima visita cardiologica, prima visita chirurgica vascolare, prima visita dermatologica, prima visita endocrinologica, prima visita gastroenterologica, prima visita medica fisica/fisiatrica, prima visita oculistica, prima visita ortopedica, prima visita otorinolaringoiatrica, prima visita pneumologica, prima visita urologica, prima visita ginecologica, prima visita neurologica e poi ecocardiogramma, spirometria e audiometria.

