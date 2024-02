Sanremo 2024, Angelina Mango e la canzone speciale: “Omaggio elegante a papà”

(Adnkronos) – Angelina Mango si prepara a rendere omaggio al papà nella quarta serata di Sanremo 2024, dedicata alle cover. "Oggi è stata una prova importante. Ero molto agitata perché ci sono molto più punti scoperti. Voglio affrontare questa giornata con la serenità e l'anima in pace di una persona che ha come unico obiettivo quello di fare un omaggio rispettoso. Spero di riuscirlo a fare in maniera elegante e delicata", dice l'artista, che si esibirà con il brano del padre 'La Rondine' insieme al quartetto d'archi dell'Orchestra di Roma. La scelta del brano, spiega Angelina, "è stata abbastanza istintiva nel momento in ci ho deciso di fare un omaggio a mio padre. Mi sono messa al piano in studio e provando mi sono resa conto dell'anima di questa canzone, come se l'avessi spogliata e cantandola mi sono detta 'è questa'. Era inutile provarne altre". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

