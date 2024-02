Sanremo 2024, con Angelina Mango torna a vincere una donna dopo 10 anni

(Adnkronos) –

Con Angelina Mango

una donna torna a conquistare il Festival di Sanremo dieci anni dopo la vittoria di Arisa con 'La Notte'. Quattro dischi di platino, due dischi d'oro, un tour nei club completamente sold out, Angelina Mango, figlia d'arte di Pino Mango e di Laura Valente, è stata una delle rivelazioni del 2023 ed ha gareggiato per la prima volta al Festival di Sanremo, forte dei successi dell'ultimo anno che l'hanno vista macinare milioni di stream e view e raccogliere un consenso unanime di pubblico e critica. Vincitrice della categoria Canto della ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi, dove ha ottenuto anche il Premio della Critica e il Premio delle Radio nel corso della finale, Angelina Mango ha dominato l'estate 2023 con il brano "Ci pensiamo domani", certificato triplo disco platino con oltre 51 milioni di streaming e 20 milioni di view, in top10 della classifica Earone dei brani più suonati dalle radio. "Ci pensiamo domani" (21Co/LaTarma Records) fa parte dell'album "Voglia di vivere", pubblicato a maggio 2023 e certificato disco d'oro così come la title track, presentata nel corso dell'esperienza all'interno della scuola di Amici. L'album, inoltre, ha anche debuttato sul podio della classifica FIMI dei dischi più venduti in Italia. È stato il singolo "Che t'o dico a fa'" (LaTarma Records/BMG), pubblicato ad ottobre 2023, che ha confermato il successo inarrestabile della cantautrice lucana: disco di platino, miglior debutto femminile del 2023 alla sua pubblicazione, alla #1 dei brani più trasmessi dalle radio, alla prima settimana di pubblicazione sul podio della classifica FIMI dei singoli più ascoltati sulle piattaforme in Italia, al vertice anche delle classifiche social dei brani più utilizzati su una piattaforma social per la creazione di contenuti attraverso l'utilizzo del suono ufficiale del brano. Il 1° dicembre 2023 è uscito anche l'inedito "Fila Indiana", parte della colonna sonora di "Noi siamo leggenda", il nuovo teen drama in onda su Rai2 e Prime Video. Alla release del brano, Angelina Mango ha messo a segno un nuovo record come unica artista donna ad avere tre singoli contemporaneamente nella Top100 di una piattaforma streaming musicale. Dopo aver essersi esibita nel corso dell'estate sui palchi di Tiziano Ferro e Guè Pequeno e aver ricevuto anche una menzione speciale al Premio Lunezia 2023, quest'autunno Angelina Mango è stata anche protagonista del "Voglia di vivere tour" (prodotto da Live Nation), il suo primo tour nei club italiani: 8 date da Napoli a Roncade, passando per Roma, Bari, Firenze, Bologna, Torino e Milano tutte completamente sold out durante le quali Angelina Mango ha abbracciato per la prima volta dal vivo il suo pubblico. Questo viaggio live è stato anche il primo tour di un'artista italiana a diventare una serie su TikTok, dal titolo "Voglia di vivere in tour": attraverso un video racconto quotidiano, Angelina Mango ha rivelato ai suoi fan il dietro le quinte e i retroscena più divertenti ed emozionanti vissuti in compagnia della sua band tappa dopo tappa. La serie si è conclusa con un episodio speciale suddiviso in due parti, in cui sono stati svelati ulteriori momenti inediti del backstage. Amatissima dalla GenZ anche sui social, Angelina Mango è seguitissima. Sulla piattaforma dedicata alla creazione di contenuti, i suoni ufficiali dei singoli "Che to' dico a fa" e "Ci pensiamo domani" hanno registrato rispettivamente oltre 187mila e 223mila utilizzi. La musica di Angelina Mango è un mix che raccoglie diverse influenze, tra cui il rap italiano e americano, l'R&B e la musica strumentale, che le permettono di spaziare tra generi diversi e di portare sul palco freschezza e originalità, accompagnate da una voce intensa e carica di emozione. La cantautrice affronta nelle sue canzoni temi rilevanti come le inquietudini della GenZ, l'amore, il bisogno di libertà e il valore della famiglia, legando uno stile urban al bel canto. Originaria di Lagonegro (PZ), classe 2001, Angelina Mango debutta nel 2020 con il primo EP "Monolocale", a cui fa seguito la pubblicazione dei singoli "Formica", "Walkman" (brano prodotto da Tiziano Ferro) e "Rituali" feat. Nashley. —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata