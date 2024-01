Sanremo 2024, da De Andrè agli Eiffel 65: Amadeus svela le cover, ecco titoli e ospiti

(Adnkronos) – Dopo tante indiscrezioni, Amadeus ha ufficializzato da Fiorello brani e ospiti della serata cover di Sanremo 2024, che andrà in scena al Teatro Ariston venerdì 10 febbraio. Alessandra Amoroso si esibirà con Boomdabash in un medley; Alfa con Roberto Vecchioni canterà 'Sogna ragazzo sogna' dello stesso Vecchioni; Angelina Mango con il quartetto d'archi dell'orchestra di Roma canterà 'La Rondine' del padre Pino Mango; Annalisa con La Rappresentante di Lista e il coro Artemia canteranno 'Sweet dreams' degli Eurythmics; BigMama con Gaia, la Nina e Sissi canteranno 'Lady Marmelade' (il brano dei Labelle del 1974 conosciuto ovunque per il suo ritornello 'Voulez-vous coucher avec moi, ce soir?'); Bnkr44 con Pino D'Angiò canteranno il brano pubblicato nel 1981 da quest'ultimo 'Ma quale idea'. E ancora: Clara con Ivana Spagna e il coro delle voci bianche del Teatro regio di Torino canteranno 'Il cerchio della vita' della stessa Ivana Spagna; Dargen D'Amico con BabelNova Orchestra farà un grande omaggio a Ennio Morricone; Diodato con Jack Savoretti porteranno sul palco 'Amore che vieni amore che vai' di Fabrizio De Andrè; Emma con Bresh farà un medley di Tiziano Ferro; Fiorella Mannoia con Francesco Gabbani proporrà un omaggio 'a specchio' delle rispettive canzoni 'Che sia benedetta' e 'Occidentali's Karma'; Fred De Palma con gli Eiffel 65 proporrà un medley dei successi di questi ultimi; Gazzelle con Fulminacci canterà 'Notte prima degli esami' di Antonello Venditti; Geolier con Gigi D'Alessio, Guè e Luchè faranno un medley di brani tra rap e neomelodici intitolato 'Strade'; Ghali accompagnato dal noto producer tunisino Ratchopper proporrà un medley dal titolo 'Italiano vero' di cui farà parte anche 'L'Italiano' di Toto Cutugno. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

