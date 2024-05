Tra i laghi più belli del Lazio sicuramente primeggia questo qui: chi ci vive vicino è davvero fortunato

Scopri questo lago, si trova nel Lazio ed è bellissimo: una boccata d’aria.

Quando si parla del Lazio, ciò a cui si pensa è soprattutto Roma. La nostra bellissima capitale, infatti, catalizza le attenzioni e gli interessi di turisti provenienti da tutto il mondo. La sua storia, con l’arte e la cultura che porta con sé, permette a questa città di godere di un turismo consistente e importante, che la riempie ogni giorno e che consente a molti cittadini di lavorare egregiamente operando solo in questo settore.

In realtà, però, nel Lazio c’è anche molto altro e ciò che potrebbe attirare i turisti di tutt’Italia e di tutto il mondo non è solo Roma ma anche tutta la natura e la bellezza che la circonda, anche e soprattutto naturalistica. Al di là delle spiagge, spesso poco considerate rispetto a quelle più frequentate e più blasonate di altre regioni d’Italia come quelle del sud, c’è soprattutto un lago che non si può non visitare.

Oggi vi parliamo infatti del lago di Turano, una meraviglia naturalistica del Lazio che attira ogni anno tantissimi turisti e che offre a chi vi trascorre qualche ora un po’ di pace, di relax e di aria pulita a pochi chilometri dalle città più popolose del Lazio.

Cosa sapere del lago di Turano

A sud nella provincia di Rieti, nella zona della Sabina orientale, c’è il lago del Turano. Questo lago consiste in un bacino artificiale situato ai piedi della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia e, proprio grazie alla natura brulla che lo circonda, ricorda un’atmosfera fiabesca che sembra ovunque fuorché nel popoloso e cittadino Lazio. Nato nel 1939 con la costruzione della diga del Turano, pensata per proteggere la Piana di Rieti da eventuali inondazioni e per produrre energia idroelettrica, è vicino al Lago del Salto, il più grande lago artificiale del Lazio.

Il lago del Turano e il lago del Salto comunicano tra di loro mediante una galleria di nove chilometri completamente sotterranea. Oggi il lago del Turano è una meta turistica molto apprezzata nel Lazio, anche grazie agli stabilimenti balneari sorti nel tempo ed attrezzati con ombrelloni, bar e ristoranti.

Come visitarlo

Per avere tutte le informazioni sul lago di Turano vi consigliamo di visitare il sito ufficiale www.turano.it, dove si può vedere anche una Webcam che inquadra proprio lo specchio d’acqua. Se quest’estate non sapete cosa fare, quindi, andate qui: non ve ne pentirete!