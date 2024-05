Latina, auto in fiamme nella notte: otto famiglie evacuate

L’incendio è scoppiato intorno alle quattro del mattino in una palazzina in viale Kennedy, per sicurezza otto famiglie sono state evacuate

Al momento l’ipotesi è di un cortocircuito dell’auto, una Toyota C-HR Hybrid, di proprietà di un uomo residente al primo piano e in sosta in uno dei parcheggi situati sotto il suo appartamento.

Il rogo e i soccorsi

Ad accorgersi per primi dell’incendio, i vicini di casa svegliati dall’incessante abbaiare del cane. Sul Messaggero raccontano: “Prima abbiamo sentito lui, e poi i rumori dell’intonaco che cadeva sulla macchina“. Il calore delle fiamme ha infatti raggiunto alcune parti dell’intonaco della palazzina facendolo crollare sulla vettura stessa. “Abbiamo sentito quei botti fino alle 6 del mattino, tant’è che mio marito non si è proprio rimesso a letto. In molti qui non hanno più dormito“.

Poco dopo le fiamme, i soccorsi sono giunti rapidamente sul posto: vigili del fuoco, carabinieri e personale medico del 118, hanno subito spento le fiamme e messo in sicurezza la zona.

Oltre alla Toyota, completamente carbonizzata, danneggiata anche una Citroen C3 parcheggiata vicino e che ora ha la fiancata distrutta dalle fiamme. Le lingue di fuoco hanno raggiunto anche il palazzo sopra i parcheggi annerendo il balcone al primo piano e gran parte della facciata.

L’evacuazione per sicurezza

I soccorritori hanno ritenuto opportuno, evacuare ben otto famiglie di residenti. Per loro la possibilità di tornare nelle loro abitazioni è stata data solo una volta spento il rogo e messa in sicurezza l’area. Insieme ai vigili del fuoco, sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Latina che hanno dato il via agli accertamenti per risalire alle cause dell’incendio.