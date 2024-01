Sassari, cade dal tetto di un capannone in un’azienda agricola: morto 63enne

(Adnkronos) – Un 63enne è morto in Sardegna cadendo dal tetto di un capannone in un'azienda agricola di Buddusò, in provincia di Sassari. L'uomo, originario di Bono, era già morto quando sono arrivati i soccorsi con ambulanza ed elicottero. Il nuovo incidente mortale sul lavoro arriva proprio nel giorno in cui i lavoratori del Porto di Cagliari sono in sciopero dopo la morte di un 50enne schiacciato tra due rimorchi venerdì scorso. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

