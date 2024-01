Schlein: “Se Ilaria Salis non può fare la maestra, Salvini non può fare il ministro”

(Adnkronos) – Se Ilaria Salis "non può fare la maestra, viene da chiedergli come possa, chi è accusato di sequestro di persona, fare il ministro". La leader del Pd Elly Schlein contro Matteo Salvini dopo le parole pronunciate dal vicepremier oggi sul caso. "La Lega – dice Schlein – anziché battersi per non vedere calpestata la dignità di una cittadina italiana si mette a rovistare nel suo passato, ancora prima che sia pronunciata sentenza ha già deciso la colpevolezza, e mette altre catene ai polsi e alle caviglie di Ilaria Salis richiamando accuse su cui è già stata assolta. In questa nostalgia di Medioevo dove sparisce la presunzione di innocenza Salvini si spinge ad affermazioni di un paternalismo insopportabile, ma se sostiene che chi è accusato di lesioni non possa fare la maestra – attacca – allora viene da chiedergli come possa, chi è accusato di sequestro di persona, fare il ministro". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

