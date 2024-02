Scontri Pisa, Tajani: “Fare processo a forze dell’ordine è un errore”

(Adnkronos) – "Dobbiamo ricordare cosa rischiano ogni giorno poliziotti, carabinieri, finanzieri, agenti della polizia penitenziaria e la polizia locale. Sono persone che guadagnano poco e rischiano la pelle. Non è facile stare giorno e notte sulla strada per garantire la sicurezza. Guai a togliergli la solidarietà. Fare il processo alle forze dell'ordine è un grave errore". Af affermarlo il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un convegno sull’energia intervendo sugli scontri ai cortei di Pisa e Firenze. "La sinistra ha provato a farlo, ma non si può pensare che l’errore di qualcuno, può essere imputato a migliaia di uomini e donne che indossano la divisa. Forza Italia resta a sostegno delle forze dell’ordine. Se qualcuno ha sbagliato sarà sanzionato giustamente, ma non si può fare di tutta l’erba un fascio", ha aggiunto. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

