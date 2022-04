Scuola e social, i presidi del Lazio: “Stop alle chat con genitori e studenti”

Come riportato dal Corriere della Sera, l’Associazione Nazionale Presidi del Lazio ha attuato la revisione del codice deontologico. La novità principale riguarderà il capitolo sui social network e alla comunicazione scuola–famiglia. L’obiettivo dei dirigenti è quello di emanare un regolamento utile per le scuole di tutta Italia. WhatsApp (Immagine di repertorio)

Come spiega Mario Rusconi, Presidente dei presidi di Roma: “Vanno evitate le chat con genitori e con studenti, se non per questioni di natura urgentissima come una gita che salta all’improvviso. Vorremmo bandire i gruppi WhatsApp in cui i genitori chiedono perché il figlio ha preso 7 invece di 8″.

Si discute anche sui contenuti social che “ledono l’immagine degli istituti scolastici”. “La critica va bene – prosegue Rusconi -, ma non la diffamazione e anche chi mette like a questo tipo di contenuto è ritenuto dalla legge colpevole”.

Sul tema è intervenuto anche Antonello Giannelli, Presidente dell’Associazione Nazionale Presidi, che ha dichiarato: “L’utilizzo sfrenato delle chat non porta a nulla di buono, le comunicazioni devono avere un carattere di ufficialità. Il codice, tuttavia, non ha un valore amministrativo, ma un valore etico e di prevenzione”.

“Perché far portare a scuola il cellulare se è vietato?”

Attilio Fratta, Presidente di DirigentiScuola, spiega altresì: “Ci vuole sempre un caso per far accendere i riflettori. Perché far portare a scuola il cellulare agli alunni se è vietato? La regola c’è ma pochi la rispettano e scarsamente si sanziona chi non la segue”.

