Roccasecca, bimbo ustionato dal brodo bollente: è grave

Come riportato dal Corriere della Sera, il bimbo di 16 mesi rimasto ustionato al volto e al braccio dal brodo bollente è ricoverato all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, in condizioni gravi.

L’episodio è accaduto a Roccasecca, in provincia di Frosinone. La madre del piccolo stava preparando il pranzo, e sui fornelli c’era il pentolino con l’acqua bollente pronta per il brodo. Per gioco, il bambino si è avvicinato ai fornelli e il pentolino gli è caduto addosso.

Bimbo ustionato dal brodo bollente: è grave

I soccorsi del 118 sono stati subito allertati dai genitori. Sul posto un’eliambulanza, che è atterrata su un prato adiacente all’abitazione della famiglia del piccolo. Al Bambino Gesù di Roma, i medici hanno riscontrato ustioni al volto e al braccio del piccolo. Sul luogo anche i Carabinieri, per verificare eventuali responsabilità.

