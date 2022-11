Scuola per ristoratori: nasce Ristoacademy

Scuola per ristoratori: Ristoacademy è l’Accademia moderna dedicata ai ristoratori moderni e a tutti i professionisti del settore che desiderano potenziare le proprie competenze gestionali ed apprendere i concetti, le formule e le strategie utili ad ottimizzare la gestione economica ed organizzativa di qualsiasi attività di ristorazione.



Ristoacademy nasce nel 2016 da un idea del suo fondatore, Massimo Elisei, consulente e formatore esperto in restaurant management; Ristoacademy diventa così l’unica accademia ad offrire un ampio ventaglio di percorsi formativi, sia in aula che online, dedicati a tutti quei ristoratori che desiderano comprendere in maniera pratica e professionale come ottimizzare la gestione economica ed organizzativa del proprio Ristorante.

Siamo presenti in 4 citta italiane, Roma, Milano, Venezia e Bologna.

Ristoacademy è la prima accademia in Italia a razionalizzare e rendere pratici e fruibile a tutti, i concetti, le formule e le strategie proprie di una disciplina ampia e complessa come quella del Restaurant Management. E’ innegabile che il mercato della ristorazione, in questi ultimi anni abbia subito dei grandi cambiamenti, ed oggi, ancora più di ieri, bisogna essere preparati a gestire il ristorante più come un manager che come un ristoratore o un cuoco.



I corsi di Ristoacademy sono dedicati sia a Ristoratori o prefessionisti esperti, sia a chi desidera avviare una nuova attività di ristorazione, anche senza esperienza… Corsi per Esperti e Startupper

Che tu sia un Ristoratore, un Professionista o uno/a Startupper della ristorazione, i Corsi in Restaurant Management sono l’ideale per potenziare le tue competenze manageriali e gestionali.



Il metodo di studio e i percorsi formativi di Ristoacademy sono unici nel loro genere perchè sono elaborati in maniera tale da poter soddisfare qualsiasi grado di preparazione pregressa, e soddisfano le aspettative anche più esigenti. Il linguaggio chiaro e semplice dei nostri Tutor permette inoltre un

apprendimento veloce e duraturo, grazie anche alle innumerevoli esercitazioni pratiche.

Ristoacademy: Perchè studiare presso una scuola per ristoratori

Il metodo di studio Ristoacademy è stato elaborato negli anni, in un mix tra informazioni accademiche ed esperienze sul campo, per permettere ai partecipanti di apprendere in maniera veloce ed esaustiva le vere modalità e le strategie principali del Restaurant Management, utili ad ottimizzare il rendimento economico ed organizzativo di qualsiasi attività di ristorazione.

Il Restaurant management è una materia molto ampia e complessa, e Noi di Ristoacademy abbiamo voluto renderla fruibile ed adeguata anche alla ristorazione commerciale, affinché gli imprenditori del settore possano acquisire maggiore capacità gestionale ed organizzativa.

www.ristoacademy.it

L’accademia moderna, per ristoratori moderni.

© Riproduzione riservata