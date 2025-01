Sei single, torna sul trono che si fa il botto | La De Filippi la riporta al centro studio dopo più di 20 anni

Colpo di scena a Uomini e Donne. La mossa di Maria De Filippi rimette tutto in discussione e scatena l’entusiasmo degli spettatori

Questa edizione di ‘Uomini e Donne‘ sta riservando sorprese e colpi di scena in serie. Per la gioia del telespettatori che assistono con sempre maggiore curiosità e interesse alle puntate dello storico dating show ideato e condotto da Maria De Filippi.

L’autrice e presentatrice milanese è entusiasta dei risultati raggiunti in questa stagione, sia in termini di gradimento che di indici di ascolto. Gli ultimi fatti avvenuti in questi giorni non hanno fatto altro che accrescere la curiosità del pubblico.

Il tradizionale parterre di Uomini e Donne non è mai stato così ‘acceso’ e ricco di novità come quest’anno. Una in particolare ha lasciato senza parole i fan del programma, ancora increduli a distanza di giorni per quello a cui hanno assistito.

La protagonista di questo clamoroso ‘coup de theatre‘ è l’opinionista più amata della televisione italiana, la vulcanica e prorompente Tina Cipollari. Amica sincera di Maria De Filippi, la ‘dama con il boa di struzzo’ ha avanzato una richiesta a dir poco sorprendente.

Maria De Filippi, la richiesta è spiazzante: non se l’aspettava nessuno

L’opinionista di Uomini e Donne qualche giorno fa attraverso i suoi profili social ha pubblicato un annuncio in piena regola contenente un messaggio che ha suscitato lo stupore di tutti gli utenti.

Tina Cipollari ha confessato, dopo tanto tempo trascorso da single, di voler mettersi alla ricerca di un amore sincero e profondo. E di essere disposta a rimettersi in gioco come dama del trono over all’interno del dating show.

Uomini e Donne, la Cipollari cambia ruolo: Maria De Filippi è entusiasta

La bionda opinionista ha poi tracciato un profilo piuttosto circostanziato dell’uomo che vorrebbe incontrare: “Lo preferirei vedovo piuttosto che single“. Per quanto riguarda i figli la protagonista del dating show ha tenuto a precisare di non avere alcun problema, anche se preferirebbe che vivessero all’estero: “Figli? Anche se ci sono sarebbe opportuno che vivessero all’estero o che comunque non si occupassero più del padre“.

Infine, l’ultimo fondamentale requisito: “Voglio un uomo disposto a sposarmi…Non voglio neppure la separazione dei beni. Lo vorrei molto ricco che ama viaggiare. Dev’essere generoso”. A fronte di tale esplicita e circostanziata richiesta Maria De Filippi ha rassicurato la sua amica, garantendole che la redazione avrebbe fatto e farà di tutto per trovare i corteggiatori.