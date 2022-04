Il campionato di Serie A si fa più avvincente che mai: al crollo del Napoli nei minuti finali contro l’Empoli il Milan ha risposto con una grande vittoria in casa della Lazio, capace di tenersi il risultato fino a due minuti dalla fine dove Tonali ha deciso che le speranze scudetto dei rossoneri devono essere ancora vive. Lazio-Milan, foto di Claudio Pasquazi

Il Milan c’è

I rossoneri sono ancora vivi: il rischio di perdere ancora punti stava diventando realtà finché Tonali, con il killer instinct quasi ispirato da Ibra che ha fornito l’assist, non l’ha messa dentro. Il Milan è ancora primo seppur con l’Inter che deve ancora recuperare una gara (quella contro il Bologna di domani 27 aprile). Una partita molto importante in quanto quella con cui i nerazzurri tornano in parità di match giocati rispetto ai rossoneri di Pioli. Proprio quest’ultimo in conferenza ha detto: “Siamo dei leoni, non i più veloci della savana, non i più intelligenti e non i più grandi. Ma quelli che hanno maggiore fame“. Il Milan, non a caso, ha 5 punti in più dello scorso anno ma dovrà avere continuità se vorrà mantenere questo asset.

Juventus allo scadere per la Champions

Anche Allegri sorride: la vittoria contro il Sassuolo arriva nei minuti finali con Kean, bravo a tenere palla e ad insaccare alle spalle di Consigli. Una vittoria importante con cui i bianconeri hanno approfittato delle cadute di Fiorentina, Roma e Lazio. Si trovano infatti a +8 dal quinto posto a poche gare dalla fine del campionato: un passo un avanti non da poco per i ragazzi di Allegri che a breve potrebbero festeggiare anche l’accesso matematico alla fase a gironi della prossima Champions League.

Nicola bis?

Per la salvezza si è invece fatta prepotentemente sotto la Salernitana data per spacciata qualche giornata fa. Nicola potrebbe compiere il secondo capolavoro della sua carriera dopo quanto compiuto con il Crotone nella stagione 16/17. L’allenatore, il quale ha promesso che in caso di risultato positivo alla fine del campionato andrà a piedi da Papa Francesco, è pronto a compiere la sua seconda impresa. La strada intrapresa è quella giusta: dopo aver sfiorato il successo in casa della Roma la Salernitana ha vinto 3 gare di fila, piazzandosi al terzultimo posto con ancora una gara da recuperare. Un finale di stagione che potrebbe (ancora) vedere Nicola compiere una grande impresa.

