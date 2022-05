Serie A, Spezia-Lazio 3-4 (Amian 9′; rig. Immobile 33′; Agudelo 35′; aut. Provedel 54′; Hristov 56′; Milinkovic 68′; Acerbi 90′)

90’+5- TRIPLICE FISCHIO! Pairetto fischia tre volte: Spezia-Lazio termina 3-4. Partita pirotecnica al Picco, ricca di gol e di emozioni. Tre punti fondamentali in ottica Europa per i biancocelesti, che con 59 punti hanno per il momento scavalcato la Roma ferma a 58 (in campo domani contro il Bologna). Ancora a 33 i bianconeri, che ora hanno cinque punti di vantaggio sul Cagliari terzultimo.

90’+4- Immobile tenta il tiro da posizione defilata: pallone fuori dallo specchio.

90’+3- Giallo per Lazzari, reo di aver allontanato il pallone.

90’+2- Giallo per Kovalenko, in netto ritardo su un calciatore della Lazio.

90′- Saranno quattro i minuti di recupero.

90′- GOL DELLA LAZIO!!! Acerbi insacca di esterno destro dopo i tentativi di Immobile e Luis Alberto nell’area di rigore dello Spezia: rimonta biancoceleste.

89′- Nello Spezia fuori Manaj, dentro Salcedo.

86′- Nella Lazio fuori Patric, dentro Luiz Felipe.

83′- Milinkovic tenta la conclusione con il mancino dal limite dell’area: palla out.

81′- Cambio nello Spezia: fuori Agudelo e Ricci, dentro Kovalenko e Bastoni.

80′- PALO DI ZACCAGNI!

72′- Immobile tenta la girata da fuori area ma la sfera termina abbondantemente sopra la traversa.

68′- PAREGGIO DELLA LAZIO! Luis Alberto verticalizza per Milinkovic, il quale giganteggia nel duello con Reca, e insacca con il sinistro alle spalle di Provedel: 3-3!

64′- Ammonito anche Amian.

63′- Cartellino giallo per Manaj: proteste eccessive nei confronti del direttore di gara.

59′- Cambio nella Lazio: fuori Basic, dentro Luis Alberto.

56′- GOL DELLO SPEZIA! Hristov impatta di testa e realizza il gol del 3-2 su calcio da fermo battuto da Verde. Di nuovo avanti lo Spezia, poco dopo il pareggio dei biancocelesti.

54′- PAREGGIO DELLA LAZIO! Zaccagni calcia a giro da dentro l’area di rigore: Provedel para, respinge sul palo ma poi la sfera sbatte sulla sua schiena e oltrepassa la linea di porta: 2-2 al Picco!

51′- Cataldi verticalizza per Immobile, che prova la conclusione dopo essersi girato spalle alla porta ma trova solo il calcio d’angolo.

49′- Anderson prova a partire sulla corsia di destra e guadagna un corner.

46′- SI RIPARTE! Possesso questa volta affidato allo Spezia.

45’+2- DUPLICE FISCHIO! Al Picco termina la prima frazione di gioco: 2-1 il parziale.

45’+1- GOL ANNULLATO A VERDE!

41′- Agudelo parte in contropiede, arriva sul fondo e nel tentativo di crossare guadagna un corner.

40′- Ci prova ancora la Lazio con Zaccagni ma lo Spezia si rifugia di nuovo in corner.

39′- Splendida azione della Lazio, con la palla che termina sui piedi di Zaccagni in area di rigore, ma si salva lo Spezia rifugiandosi in angolo.

37′- Cartellino giallo per Zaccagni, reo di aver spinto un calciatore dello Spezia a palla ferma.

35′- GOL DELLO SPEZIA! Clamoroso errore di Patric, che da ultimo uomo si lascia sradicare la palla da Agudelo, il quale va a tu per tu con Strakosha e lo batte con uno scavetto: 2-1 al Picco!!

33′- PAREGGIO DELLA LAZIO! Ciro Immobile non sbaglia dagli 11 metri: 1-1 al Picco!

32′- CALCIO DI RIGORE PER LA LAZIO! Mano di Nikolaou.

31′- Lazio ancora pericolosa con Milinkovic: si salva di nuovo lo Spezia.

28′- Ci prova la Lazio, pericolosa con Immobile e Basic. Azione che termina con il fuorigioco del centravanti numero 17.

21′- Zaccagni termina a terra dopo un contrasto di gioco con Provedel. Per Pairetto è tutto regolare ma i biancocelesti reclamano un calcio di rigore.

20′- Immobile subisce fallo da Nikolaou: punizione per la Lazio.

18′- Lazio vicina al gol! Azione in percussione di Anderson che entra in area ma viene murato più volte dalla difesa dello Spezia.

15′- Basic dall’out mancino crossa al centro ma trova solamente le mani di Provedel.

12′- La Lazio prova a farsi vedere con Immobile, che calcia verso la porta da posizione defilatissima ma non prende lo specchio.

9′- GOL DELLO SPEZIA! Vantaggio bianconero realizzato da Amian, che insacca da pochi passi sugli sviluppi di una punizione battuta da Verde.

6′- La Lazio si fa vedere con Zaccagni in percussione dalla sinistra: cross sporcato dalla difesa bianconera che termina in un nulla di fatto.

3′- Ci prova lo Spezia, con Verde che tenta un traversone dalla destra: palla che termina in possesso della Lazio.

1′– PARTITI! Calcio d’inizio affidato alla Lazio. Dirige l’incontro Luca Pairetto della sezione di Nichelino, coadiuvato dagli assistenti Perrotti e Affatato; quarto uomo Gariglio; al Var Nasca, aVar Valeriani.

Tutto pronto allo Stadio Alberto Picco di La Spezia, in cui alle 20:45 andrà in scena la gara tra Spezia e Lazio, valevole per la 35esima giornata del campionato di Serie A Tim. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori, Thiago Motta e Maurizio Sarri: Lazio, foto di Claudio Pasquazi

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Hristov, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior; Verde, Agudelo, Gyasi; Manaj.

All. Thiago Motta

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

All. Maurizio Sarri

