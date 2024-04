Come riconoscere un cane aggressivo e quando non farlo stare vicino ai bimbi: tutti i segnali che devono metterti in allarme

Scopri come si fa riconoscere in una sola occhiata un cane aggressivo, o che è inferocito, basta notare due dettagli.

Si sente parlare ogni giorno di padroni attaccati dai loro stessi cani, o di persone ignare rimaste vittime di animali violenti, per questo è bene sapere come decodificare il comportamento canino, e come comportarsi in una situazione potenzialmente pericolosa.

Vediamo che cosa suggeriscono gli esperti cinofili e gli educatori esperti. I loro consigli possono rivelarsi preziosissimi.

Se vuoi difendere te stesso e chi ti sta intorno da un cane aggressivo dovresti sapere cosa è meglio e cosa, al contrario, è meglio evitare: è l’unico modo per metterti in salvo.

Cane aggressivo, come riconoscerlo e cosa non fare

Purtroppo si sente parlare sempre più spesso di cani aggressivi, questo perché non c’è giorno che non circolino in rete e sulla carta stampata notizie di aggressioni da parte dei cani agli esseri umani. Le più gravi sono a danni di bambini, e possono portare conseguenze anche letali. Il motivo è ritenuto da tutti l’aggressività degli animali. Chi conosce bene i cani però è pronto a sostenere che l’aggressività di un cane non dipenda dalla razza, ma dall’educazione che è stata data all’animale.

Quel che è certo però è che i ai nostri amici a quattro zampe possono diventare aggressivi, e attaccare l’essere umano per innumerevoli ragioni, tra le quali soprattutto la volontà di difendersi. Per capire se ci si trova di fronte a un cane aggressivo occorre essere bravi a notare se ringhia, e se mostra la dentatura. Di fondamentale importanza è stare allerta e allontanare i bambini, ma seguendo delle regole. Se è vero che un cane aggressivo può rappresentare un grave rischio per l’incolumità dell’essere umano, è altrettanto vero che l’essere umano, dotato di intelletto, dovrebbe sapere come rapportarsi al cane, per evitare di incrementare questa sua aggressività. Un esperto cinofilo ha rilasciato un’intervista alla redazione di Today, spiegando quali sono i comportamenti da adottare in circostanze in cui si incontra un cane aggressivo.

I comportamenti da adottare di fronte a un animale aggressivo

I cani comunicano tra di loro con lo sguardo, e se si distoglie lo sguardo nel linguaggio canino vuol dire che c’è un approccio alla calma. Al contrario, se vedono delle braccia incrociate le decodificano come un atteggiamento di chiusura. Nel momento in cui osservano qualcuno agitarsi e muovere velocemente gli arti, sono portati a leggere quella figura come un bersaglio. Dunque i tre atteggiamenti da non avere di fronte a un cane aggressivo sono proprio questi.

La cosa migliore da fare se un cane si venendo verso di noi con fare aggressivo è muoversi lentamente e lateralmente, tenendo le braccia basse, senza guardarlo direttamente negli occhi. In questo modo il cane non si sentirà minacciato. Infine, l’ultimo consiglio dell’educatore cinofilo Simone Parrinello è quello di lanciare qualcosa che si ha a portata di mano, ad esempio una borsa o uno zaino, lontano da se stessi, cercando così di distrarre il cane aggressivo, che potrebbe essere a quel punto portato a inseguire l’oggetto lanciato.