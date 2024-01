Shiffrin cade nella discesa di Cortina, portata via in elicottero

(Adnkronos) – La leader di Coppa del mondo Mikaela Shiffrin è caduta nel corso della discesa di Cortina. La 28enne statunitense è finita nelle reti dopo una ventina di secondi di gara. La gara è stata sospesa a lungo per consentire i soccorsi alla vincitrice di 95 gare di Coppa del mondo. Dopo qualche minuto Shiffrin si è rialzata ma molto dolorante al ginocchio sinistro, per lei si teme la rottura del legamento crociato. La campionessa statunitense e è stata portata via in elicottero. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata