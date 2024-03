Sinner batte Kokkinakis 6-3, 6-0: Jannik al terzo turno di Indian Wells

(Adnkronos) –

Jannik Sinner supera il secondo turno all'Atp Masters 1000 di Indian Wells 2024. L'azzurro, testa di serie numero 3 e terzo giocatore del ranking, batte l'australiano Thanasi Kokkinakis per 6-3, 6-0 in 1h22'. Sinner, che serve il 60% di prime palle, si concede 6 game di rodaggio. Salva una palla break nella prima porzione di match e poi decolla. L'azzurro non concede quasi nulla al servizio (oltre il 70% di punti con la seconda) e affonda regolarmente quando Kokkinakis deve ricorrere al secondo servizio. Dal 3-3 del primo set, il numero 3 del mondo inanella 9 game di fila, compresa una striscia di 11 punti a zero che chiude il primo set e indirizza il secondo. Il 22enne altoatesino arriva all'appuntamento in California dopo aver vinto tutti i match giocati nel 2024 e dopo i trionfi all'Australian Open e al torneo di Rotterdam. Sul cemento di Indian Wells, Sinner può andare all'assalto del secondo posto del ranking, occupato dallo spagnolo Carlos Alcaraz. Al terzo turno, il numero 3 del ranking attende il vincente del match tra il tedesco Jan Lennard Stock, testa di serie numero 25, e il croato Borna Coric.

Sinner-Kokkinakis 6-3, 6-0 – Game, set and match Sinner.

Sinner-Kokkinakis 6-3, 5-0 – Altro break e 5-0. La partita non ha più nulla da dire.

Sinner-Kokkinakis 6-3, 4-0 – Sinner gioca sul velluto, il traguardo è sempre più vicino.

Sinner-Kokkinakis 6-3, 3-0 – Kokkinakis non c'è più. Sinner mette a segno il secondo break: l'azzurro allunga con 11 punti di fila e spacca la partita con 6 game consecutivi.

Sinner-Kokkinakis 6-3, 2-0 – Il match ha cambiato volto. L'azzurro è totalmente padrone del campo.

Sinner-Kokkinakis 6-3, 1-0 – Sinner cambia marcia, alza il ritmo e si procura subito 2 palle break nel primo game del secondo set: missione compiuta, break e 1-0.

Sinner-Kokkinakis 6-3 – L'azzurro completa l'opera e chiude il primo set per 6-3 in 54'.

Sinner-Kokkinakis 5-3 – La svolta del set arriva nell'ottavo game. Kokkinakis cancella la prima palla break ma Sinner sfrutta la seconda chance e allunga sul 5-3.

Sinner-Kokkinakis 4-3 – Sinner, che viaggia sul 60% di prime, ha bisogno di un game da 8 punti per mantenere il servizio.

Sinner-Kokkinakis 3-3 – Kokkinakis incappa in un doppio fallo ma non paga dazio e pareggia i conti.

Sinner-Kokkinakis 3-2 – Primo momento di difficoltà per Sinner, costretto a fronteggiare una palla break. L'azzurro la cancella e conduce il quinto game in porto.

Sinner-Kokkinakis 2-2 – L'australiano continua a offrire un rendimento solido al servizio.

Sinner-Kokkinakis 2-1 – Sinner chiude il game a 15 senza correre alcun rischio.

Sinner-Kokkinakis 1-1 – Kokkinakis concede 2 punti nel primo turno di battuta e pareggia i conti.

Sinner-Kokkinakis 1-0 – L'azzurro debutta tenendo agevolmente il servizio.

