Sinner contro Shelton negli ottavi Indian Wells: quando e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Dopo aver battuto Jan-Lennard Struff, Jannik Sinner affronterà Ben Shelton, numero 16 del mondo, negli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Lo statunitense ha piegato 7-6(5) 3-6 7-6(5) Francisco Cerundolo, numero 25 Atp. Sinner ha affrontato due volte Shelton a distanza ravvicinata nel 2023: ha perso in tre set a Shanghai, ha vinto in due a Vienna dove avrebbe poi conquistato il titolo. La sfida tra Sinner e Shelton andrà in scena domani, martedì 12 marzo. L'orario non è stato ufficializzato, ma è probabile che si giocherà di sera, non prima delle 3 di notte in Europa. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, su Sky Go e su Tennis Tv.

