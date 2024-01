Sinner-Djokovic, diretta semifinale Australian Open 2024

(Adnkronos) – Jannik Sinner contro Novak Djokovic in semifinale agli Australian Open 2024. L'azzurro, numero 4 del mondo, sfida il serbo, numero 1 del ranking. Sul campo della Rod Laver Arena di Melbourne, il 22enne altoatesino va a caccia della finale nel primo torneo stagionale dello Slam. Per centrare l'obiettivo, deve battere il 36enne di Belgrado, che cerca il 25esimo titolo della carriera in un major. Sinner arriva all'appuntamento senza aver perso nemmeno un set nel corso del torneo. L'azzurro insegue la terza vittoria contro Djokovic, che conduce 4-2 nei confronti diretti. I due tennisti si sono affrontati 3 volte nella fase finale della stagione 2023. Sinner si è imposto nella fase a gironi delle Atp Finals di Torino e nel match di semifinale di Coppa Davis. Djokovic ha avuto la meglio nella finale per il titolo delle Atp Finals. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

