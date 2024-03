Sinner pronto per Indian Wells: “Obbiettivo è migliorarmi sempre”

(Adnkronos) – "Il mio obiettivo resta diventare un giocatore migliore settimana dopo settimana. Indipendentemente dai risultati, lavoriamo per questo e spero di dare il 100% sotto ogni aspetto". Queste le parole di Jannik Sinner, pronto al debutto al torneo Atp di Insian Wells, primo Masters 1000 della stagione. L'azzurro debutterà contro Thanasi Kokkinakis venerdì, e arriva da imbattuto nel 2024 e con la possibilità di lasciare la California da numero 2 del mondo. "La cosa più importante rimane il lavoro: io sono ossessionato dal lavoro, se non lavoro sto male", ha detto aggiunto l'altoatesino, convinto "di avere ancora tanto da imparare e questa è la parte più divertente. Con il mio team siamo abbastanza aperti all’idea di lavorare anche durante i tornei. Abbiamo lavorato tanto dal punto di vista fisico e in campo per aggiungere ancora variazioni. Devo prepararmi ad affrontare giocatori che ora mi conoscono meglio. Sarà una bella sfida". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata