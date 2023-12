Smog, Legambiente: PM10 fuori controllo a Roma e in tutto il Lazio, Cassino record negativo

Secondo i dati Arpa Lazio, pubblicati da Legambiente, nella nostra regione da 4 giorni si susseguono ampi superamenti dei valori massimi consentiti per le Polveri Sottili PM10, il cui limite di legge è di 50 microgrammi per metro cubo d’aria (ug/m3) sulla media giornaliera. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Il 20 dicembre la situazione a Roma è stata di 11 centraline di monitoraggio sulle 13 posizionate da ARPA oltre i limiti e il 19 dicembre 9 centraline su 13, dopo il primo superamento il 18 dicembre a Tiburtina. Picco a Cinecittà dove si sono conteggiati 75 ug/m3.

Cassino record negativo

Secondo le rilevazioni sembrano poi impazziti i valori delle polveri sottili in tutto il Lazio: record negativo assoluto a Cassino, dove il 20 dicembre le PM10 avevano una concentrazione addirittura di 157 ug/m3, più del triplo del consentito. Nello stesso giorno situazione difficilissima a Ceccano con 134 ug/m3 e il 19/12 a Frosinone con 125 ug/m3.

Comuni del Lazio più inquinati

Ulteriori superamenti si sono registrati in tantissimi altri comuni laziali dove sono presenti centraline di monitoraggio: allerta a Colleferro, Civita Castellana, Ciampino, Latina, Ferentino, Anagni, Aprilia e Alatri.

Roberto Scacchi presidente Legambiente

“Le polveri sottili sono fuori controllo a Roma e in tutto il Lazio – dichiara Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio – la conseguenza del pesantissimo traffico delle automobili inquinanti di questi giorni prefestivi, insieme a giornate di alta pressione e poco vento e, nelle aree interne di riscaldamenti a biomasse.

Come dice il nostro storico slogan che abbiamo esposto oggi davanti al palazzo dell’istituzione regionale, ci siamo rotti i polmoni: c’è un’emergenza che riguarda la salute collettiva, quindi alla Regione Lazio così come ai comuni più colpiti a partire da Roma, va la nostra richiesta di fermare in primo luogo le auto più inquinanti, contenendo i feroci impatti dei motori endotermici.

Di fronte a questi numeri così eclatanti non bisogna poi fare un passo indietro nelle politiche di riduzione dell'inquinamento che anzi vanno velocizzate, in tutta la regione e nella Capitale, dove lo sviluppo del trasporto pubblico collettivo, l'attuazione della Fascia Verde, quella della Congestion Charghe, la Cura del Ferro e la riduzione della velocità massima consentita su strade e autostrade, sono oggi più che mai urgenti per fermare l'impatto dell'inquinamento atmosferico sulla salute pubblica".

PM10 NEL LAZIO

DATI CENTRALINE ARPA LAZIO TRA IL 17 E IL 20 DICEMBRE 2023

Valori massimi consentiti dalle norme 50 ug/m3 di aria

ANALISI LEGAMBIENTE LAZIO

Centralina prov 17/12 18/12 19/12 20/12 Roma Preneste RM ENTRO I LIMITI ENTRO I LIMITI 56 70 Roma Francia RM ENTRO I LIMITI ENTRO I LIMITI 60 66 Roma Magna Grecia RM ENTRO I LIMITI ENTRO I LIMITI 54 53 Roma Cinecittà RM ENTRO I LIMITI ENTRO I LIMITI 75 70 Roma Villa Ada RM ENTRO I LIMITI ENTRO I LIMITI ENTRO I LIMITI ENTRO I LIMITI Roma Guido RM ENTRO I LIMITI ENTRO I LIMITI ENTRO I LIMITI ENTRO I LIMITI Roma Cavaliere RM ENTRO I LIMITI ENTRO I LIMITI ENTRO I LIMITI 58 Roma Fermi RM ENTRO I LIMITI ENTRO I LIMITI 59 56 Roma Bufalotta RM ENTRO I LIMITI ENTRO I LIMITI 55 51 Roma Cipro RM ENTRO I LIMITI ENTRO I LIMITI 61 63 Roma Tiburtina RM ENTRO I LIMITI 56 69 74 Roma Arenula RM ENTRO I LIMITI ENTRO I LIMITI ENTRO I LIMITI 54 Roma Malagrotta RM ENTRO I LIMITI ENTRO I LIMITI 55 58 Ciampino RM ENTRO I LIMITI 56 66 58 Colleferro Oberdan RM ENTRO I LIMITI ENTRO I LIMITI 54 77 Colleferro Europa RM 55 92 89 ENTRO I LIMITI Fiumicino Villa Guglielmi RM ENTRO I LIMITI ENTRO I LIMITI ENTRO I LIMITI 55 Ceccano FR 85 109 119 134 Ferentino FR ENTRO I LIMITI ENTRO I LIMITI 63 74 Alatri FR ENTRO I LIMITI 59 53 64 Cassino FR ENTRO I LIMITI 86 125 157 Frosinone scalo FR 69 95 125 118 Frosinone Viale Mazzini FR ENTRO I LIMITI ENTRO I LIMITI ENTRO I LIMITI 62 Anagni FR ENTRO I LIMITI ENTRO I LIMITI 61 57 Civita Castellana VT ENTRO I LIMITI 76 85 98 Latina Viale De Chirico LT ENTRO I LIMITI ENTRO I LIMITI 64 ENTRO I LIMITI Aprilia 2 LT ENTRO I LIMITI 57 ENTRO I LIMITI ENTRO I LIMITI

