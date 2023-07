Sociale. Card “Dedicata a te”, Sindaco di Rieti: risposta concreta ai cittadini

Pronta a partire l’iniziativa del Governo per aiutare le famiglie italiane maggiormente colpite dall’inflazione e dal caro vita.

La carta, nominata Dedicata a te sarà utilizzabile dal prossimo 18 luglio nelle attività commerciali aderenti e ne potranno beneficiare le famiglie con almeno 3 componenti e un ISEE inferiore a 15 mila euro.

Vediamo i requisiti. Tutte le informazioni per controllare di avere o meno diritto alla carta sono accessibili a tutti e pubblicate sul sito del Ministero dell’Agricoltura.

Requisiti per ottenere la carta “Dedicata a te“

Per prima cosa occorre specificare che non sarà necessario presentare domanda per beneficiare della carta, i destinatari sono individuati tra i cittadini con almeno 3 componenti del nucleo familiare; residenti su suolo Italiano e iscritti all’Anagrafe territoriale, completa il quadro un Isee non superiore a 15 mila euro.

La carta Dedicata a Te coprirà l’acquisto esclusivamente di beni di prima necessità e utilizzabile solo in negozi di generei alimentari, esclusi anche i farmaci.

Dove ritirare e che importi ci saranno nella misura a sostegno

L’ammontare del beneficio economico è pari a euro 382,50 come ai sensi del decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 aprile 2023. Per ritirare la carta basterà recarsi presso tutti gli uffici postali e non solo quelli in prossimità della nostra abitazione, previa prenotazione. Si dovrà presentare allo sportello la comunicazione di idoneità ricevuta dal comune di residenza e il codice fiscale.

Sindaco di Rieti Sinibaldi

Soddisfazione per l’iniziativa a sostegno delle famiglie espressa anche dal Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, che in una nota ribadisce il sostegno al Governo di Centro destra a guida Meloni:

“La carta ‘Dedicata a te’ promossa dal governo Meloni rappresenta un aiuto concreto per 1,3 milioni di famiglie italiane che, a causa dell’inflazione, hanno visto ridotto il loro potere di spesa. Dei 500milioni di euro stanziati beneficeranno i nuclei famigliari con ISEE inferiore a 15mila euro, a partire già dal 18 luglio. Si tratta di un atto rispondente a bisogni reali di una fascia di popolazione che presenta delle sofferenze, anche in territori come il nostro in passato rimasti quasi immuni da determinati fenomeni che, invece, negli ultimi anni iniziano ad emergere, a causa di crisi economiche e sociali di differente genesi ma ugualmente impattanti sulle famiglie, pensiamo al sisma, alla pandemia e alla recente fiammata dell’inflazione. Ringrazio, dunque, la presidente Meloni e il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, per aver saputo fornire ai cittadini una risposta concreta, veloce ed efficace”.

© Riproduzione riservata