Sparatoria Alatri, morto Thomas Bricca, 18enne, forse una faida tra bande

Colpi di pistola sono stati esplosi ad Alatri contro alcuni ragazzi, una sparatoria e un vero e proprio agguato: i proiettili sarebbero stati sparati sulla folla da un ciclomotore poi fuggito a tutta velocità. I colpi hanno centrato in testa uno dei ragazzi che, in gravi condizioni, è stato trasportato prima in ospedale ad Alatri e poi in eliambulanza al San Camillo di Roma, il 18enne Thomas Bricca. I fatti sono accaduti lunedì 30 gennaio e oggi il giovane è stato dichiarato dai medici clinicamente morto.

Thomas Bricca

Thomas ucciso in una sparatoria per la supremazia del territorio?

Sul posto i carabinieri della compagnia di Alatri e le ambulanze del 118. Secondo quanto si apprende, a sparare contro un gruppo di giovani che era seduto tra via della Circonvallazione e via Duca D’Aosta, in prossimità del centro storico di Alatri, sarebbe stata una persona seduta sul seggiolino posteriore di uno scooter Tmax guidato da un altro uomo. I carabinieri stanno ascoltando i testimoni e raccogliendo eventuali registrazioni dalle telecamere ambientali della zona.

La pista d’indagine è attualmente quella di un regolamento di conti all’interno di una faida tra bande, in cui la posta in gioco sarebbe il controllo della piazza e la supremazia nelle piccole attività legate allo spaccio di droga.

Il Comune di Alatri su Facebook ha avvisato la cittadinanza e si è detto “vicino alla famiglia”.

Ad Alatri sono molti a ricordare l’omicidio Morganti.

© Riproduzione riservata