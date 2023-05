Spiagge. Dalla Regione Lazio 2,5 milioni di euro per i Comuni del Litorale

La stagione balneare 2023 della Regione Lazio è stata aperta il 14 maggio scorso. Un decreto del presidente della Regione, Francesco Rocca, elenca, individua e classifica tutte le spiagge del Lazio, quelle sul mare e quelle dei laghi. Negli allegati al documento vengono presentati i risultati delle analisi dell’Arpa, l’Agenzia regionale di protezione ambientale, su tutte le acque del litorale.

Il mare più pulito del Lazio

Da Anzio a Minturno: il mare più pulito del Lazio si trova lungo il litorale che si snoda dalle province pontine alla costa campana. Sono dieci i Comuni che per il 2023 potranno vantare una bandiera blu. E ben nove si trovano sulla costa sud del litorale laziale.

Sbloccati i fondi per la stagione balneare 2023

Il vicepresidente della Regione Lazio, assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria, all’Internazionalizzazione, Roberta Angelilli, e l’assessore all’Urbanistica, alle Politiche abitative, alle Case popolari e alle Politiche del mare, Pasquale Ciacciarelli, hanno incontrato i 21 Comuni del litorale laziale e i due Comuni isolani di Ponza e Ventotene per discutere della variazione del bilancio e dei fondi sbloccati dalla Regione per la stagione balneare.

Densità abitativa e metri di spiaggia disponibili

Nella sala Aniene, gli assessori Angelilli e Ciacciarelli hanno accolto i sindaci per illustrare le linee guida della Regione Lazio in vista della stagione balneare 2023, partita già dal 1° maggio. Sono stati stanziati complessivamente 2,5 milioni di euro che verranno ripartiti ai Comuni interessati (garantendo comunque a ogni amministrazione un minimo di 40mila euro), tenendo conto dei fattori di densità abitativa e dei metri di spiaggia disponibili.

Criteri di erogazione dei fondi

Il fondo erogato sarà del 100 per cento in un’unica soluzione, cercando di recuperare anche le spese arretrate partite dal 1 maggio. Gli assessori hanno anche spiegato i criteri di erogazione dei fondi, allo scopo di raggiungere obiettivi comuni, come l’incremento delle attività turistiche nel Lazio, un’attenta eliminazione delle plastiche dagli arenili del litorale e gli interventi per la sicurezza dei bagnanti.

Persone con disabilità e animali domestici

Grande attenzione, inoltre, è stata riservata alla fruibilità delle spiagge anche per le persone con disabilità, grazie all’abbattimento delle barriere architettoniche. Particolare riguardo pure all’accessibilità per gli animali domestici.

