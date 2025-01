Stefano hai superato la prova, ora tocca a te | Dopo il successo del 6 gennaio, ecco il nuovo SHOW per lui

Un risultato a dir poco sensazionale. Questa edizione di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino ha battuto tutti i record di ascolto

Oltre sei milioni di telespettatori per uno share del 26% e oltre. Sono i numeri sensazionali fatti registrare dalla puntata speciale di ‘Affari tuoi’ andata in onda lunedì 6 gennaio su Rai Uno. Un successo strepitoso che ha mandato in estasi i vertici della TV di Stato.

Il protagonista indiscusso di questo straordinario exploit è il nuovo pilastro dell’azienda di Viale Mazzini, Stefano De Martino. L’ex ballerino di ‘Amici‘ ha stupito tutti, compresi i suoi più accaniti e irriducibili detrattori.

Le polemiche legate al ricco contratto quadriennale siglato l’estate scorsa sono ormai un lontano ricordo. De Martino è riuscito a compiere l’impresa di non far rimpiangere Amadeus, di cui ormai ai piani alti della RAI non si ricorda più nessuno.

‘Affari Tuoi‘, il game show che proprio il conduttore ravennate ha portato al successo, dall’arrivo del giovane showman napoletano è diventato una sorta di fenomeno di massa, un evento quotidiano trasformato in un appuntamento cult dei palinsesti di mamma RAI.

Stefano De Martino, la RAI è ai suoi piedi: c’è anche l’annuncio ufficiale

I dirigenti dell’emittente pubblica non sembrano nutrire il minimo dubbio in merito alla possibilità di prolungare il contratto firmato qualche mese fa. Si vocifera che entro la fine del 2025 l’ex ballerino lanciato nel mondo dello spettacolo da Maria De Filippi possa siglare un rinnovo di almeno due anni a cifre superiori a quelle attuali.

Non solo, ma nei corridoi di Viale Mazzini prende sempre più corpo la possibilità di affidare a Stefano De Martino, a partire dal 2027, la conduzione dell’evento più importante dei palinsesti della RAI.

Stefano De Martino è pronto, non ci sono più dubbi: il futuro è suo

Stiamo parlando del Festival di Sanremo che nelle prossime due edizioni, 2025 e 2026, vedrà sulla tolda di comando Carlo Conti. Il management della tv di Stato ha già individuato il successore del conduttore fiorentino.

Pertanto l’opzione di affidare la guida della kermesse sanremese a Stefano De Martino si fa sempre più concreta. La conferma ufficiale giunge da una figura di rilievo come Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time della RAI che non più ardi di qualche settimana fa ha dichiarato come “ci sono tutte le carte in regola per valutare l’opzione Sanremo“.