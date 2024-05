Stop al Redditometro: l’attenzione del governo si sposta su grandi evasori e falsi nullatenenti

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato la sospensione del Redditometro, un provvedimento che ha suscitato numerose polemiche negli ultimi tempi. La decisione, comunicata dopo un incontro con il viceministro dell’Economia Maurizio Leo, rappresenta un cambio di rotta nella strategia del governo in materia di controllo fiscale.

Un cambio di prospettiva nei controlli fiscali

Il Redditometro, introdotto per la prima volta nel 2010, era uno strumento utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per valutare la congruenza tra il reddito dichiarato dai contribuenti e il loro tenore di vita. Un metodo che è stato spesso criticato per la sua intrusività e per l’eccessiva pressione esercitata sui cittadini comuni.

Giorgia Meloni ha chiarito che l’obiettivo del governo non è quello di vessare le persone comuni con norme invasive. “Il nostro obiettivo è e rimane quello di contrastare la grande evasione e il fenomeno inaccettabile, ad esempio, di chi si finge nullatenente ma gira con il Suv, o va in vacanza con lo yacht“, ha dichiarato il premier. Questa affermazione segna una netta distinzione tra i controlli sugli evasori di grande portata e quelli sui cittadini che non rientrano in tali categorie.

Il Redditometro: un provvedimento controverso

Il Redditometro è stato spesso al centro di dibattiti accesi. Criticato per la sua presunta efficacia limitata e per la percezione di essere uno strumento troppo invasivo, ha sollevato preoccupazioni tra i contribuenti riguardo alla privacy e alla correttezza dei controlli. La sospensione del Redditometro indica una volontà del governo di rivedere e migliorare gli strumenti di controllo fiscale, garantendo al contempo maggiore equità e trasparenza.

Puntare ai grandi evasori

La decisione di sospendere il Redditometro arriva in un contesto di riforma più ampio del sistema fiscale italiano. L’attenzione del governo si sposterà ora sui grandi evasori e sui falsi nullatenenti, ovvero coloro che dichiarano redditi molto bassi o nulli ma mostrano segni evidenti di un tenore di vita elevato. Questo cambio di strategia mira a colpire in modo più efficace l’evasione fiscale significativa, risparmiando al contempo le persone comuni da controlli eccessivamente invasivi. “No alla vessazione delle persone comuni” è il mantra del nuovo approccio, che punta a un sistema fiscale più giusto e mirato.

La reazione del pubblico e degli esperti

La sospensione del Redditometro ha suscitato reazioni contrastanti. Da un lato, molti contribuenti e associazioni di categoria hanno accolto positivamente la notizia, vedendo in essa un passo verso una maggiore equità e meno pressione sui cittadini. Dall’altro, alcuni esperti fiscali esprimono preoccupazioni sulla capacità del governo di contrastare efficacemente l’evasione senza strumenti come il Redditometro.

Tuttavia, il governo sembra determinato a dimostrare che un approccio più mirato può essere altrettanto, se non più, efficace. Il viceministro Leo ha sottolineato che sono in corso approfondimenti per individuare soluzioni alternative e migliorative, che possano coniugare l’esigenza di controllo con il rispetto della privacy e della dignità dei contribuenti.

Resta da vedere quali saranno gli strumenti e le strategie che verranno adottati per garantire un efficace contrasto all’evasione fiscale, mantenendo al contempo il giusto equilibrio tra controllo e rispetto dei diritti dei cittadini.