Super Bowl Nfl, Chiefs-49ers a Las Vegas 11 febbraio

(Adnkronos) – Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers al Super Bowl, la finale dei playoff Nfl in programma l'11 febbraio a Las Vegas. I Chiefs, detentori del titolo, sono andati a vincere 17-10 in casa dei Baltimore Ravens nella finale della AFC. I campioni in carica giocheranno il quarto Super Bowl negli ultimi 5 anni e andranno a caccia del terzo trionfo. Nella finale della NFC, i San Francisco 49ers hanno battuto sul proprio campo i Detroit Lions per 34-31 al termine di una straordinaria rimonta. I californiani, sotto 24-7 all'intervallo, hanno ribaltato il match nella ripresa. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata