Telefonia, se hai uno di questi gestori ti hanno aumentato la tariffa: sicuramente neanche ve ne sarete accorti

I gestori di telefonia hanno aumentato i prezzi: ecco quanto spenderai in più per usare il tuo smartphone, la rete, e il telefono fisso.

Forse non te ne sei nemmeno accorto, eppure negli ultimi mesi le compagnie telefoniche italiane, come Windtre, TIM, Fastweb e Vodafone hanno rimodulato le loro tariffe. Vediamo dunque quanto si spenderà in più, e quali sono le offerte di traffico, voce ed internet soggette agli aumenti.

Molto probabilmente negli ultimi tre mesi avrai ricevuto un sms dai gestori di telefonia con i quali ha sottoscritto un contratto per la rete mobile o fissa, e forse lo hai ignorato ma il messaggio è tutt’altro che positivo

Verifica subito che cosa è cambiato rispetto a prima nel tuo piano tariffario, e decidi se rescindere il contratto telefonico per la tua rete fissa o mobile.

Telefonia, tutti i rincari previsti per il 2024

All’inizio dell’anno 2024 ci sono stati diversi aumenti per i piani di telefonia mobile e fissa. A quanto pare i rincari oscilleranno dai 1 ai 5 euro fino al 10 per cento della spesa del piano tariffario, ed è stato stimato che l’aumento pro capite annuo sarà di ben 60 euro, ma andiamo a vedere quali incrementi ha previsto ciascuna compagnia telefonica, e come fare se non si vuole pagare il prezzo maggiorato.

Fastweb ha previsto degli aumenti fino a 4,49 al mese per chi ha il piano Internet Casa Fibra o ADSL, mentre per quanto riguarda la TIM aumenterà il costo mensile per ottenere una copia cartacea della fattura per i clienti Internet di rete fissa, e il rincaro sarà da 3,90€ a 4,95€. Timvision aumenterà da 0,99 a €4,99. Per quanto riguarda invece Windtre, aumenteranno di 2€ al mese le offerte di telefonia mobile attivate da chi possiede la partita IVA,e di 2€2al mese anche quelle di Consumer e Business. Anche Vodafone incrementerà i suoi prezzi, infatti la telefonia fissa aumenterà di circa un euro e 99 al mese, e i clienti business avranno degli aumenti programmati fino a 10 per cento per i primi due anni del nuovo contratto.

Cosa fare per non pagare il prezzo maggiorato delle compagnie telefoniche

Chi non vuole pagare le tariffe della telefonia maggiorate, può esercitare il diritto di recesso. Nel caso in cui si voglia disdire il proprio contratto è sufficiente mandare una PEC al proprio operatore telefonico, oppure chiamare il servizio clienti al numero verde della compagnia telefonica di cui si è cliente, oppure mandare una raccomandata a/r con una dichiarazione che esprime la volontà di recesso.

Ogni compagnia telefonica ha i propri riferimenti:

Windtre PEC servizioclienti159@pec.windtre.it -servizio clienti numero 159

Tim PEC telecomitalia@pec.telecomitalia.it -servizio clienti numero 187

Vodafone PEC servizioclienti@vodafone.pec.it -servizio clienti numero 190

Fastweb PEC fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it- servizio clienti numero 192193