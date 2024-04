Amazon assume, lavoro strepitoso che permette di vivere sereni: lavori da casa e guadagni tanto

Se cerchi lavoro, Amazon potrebbe fare al caso tuo: ti risolverà tutti i problemi.

Oggi come oggi, soprattutto in Italia, il mercato del lavoro stenta ad essere un ambiente favorevole, accogliente e all’interno del quale tutti i cittadini trovano realizzazione e stabilità. Dalla pandemia in poi, infatti, le restrizioni economiche, sociali e produttive hanno causato cali importanti di fatturato, con conseguenti tagli del personale e riduzioni dello stipendio.

In un panorama come questo, molti cittadini si trovano a dover cercare un nuovo lavoro. C’è chi, infatti, è proprio rimasto a casa dal proprio e quindi ha bisogno di un nuovo ambiente. Altri, invece, cercano un posto più sicuro o più remunerativo, che possa farli sentire più al sicuro.

Se anche voi vi state guardando in giro in questo senso ma tutte le offerte che trovate sono poco convincenti, vi parliamo noi di una proposta davvero allettante, che potrebbe cambiarvi la vita. Amazon, il colosso dello shopping online, sta assumendo: ecco tutto quello che bisogna sapere.

Amazon assume: ecco le posizioni aperte

Oggi vi parliamo di un lavoro decisamente innovativo e rivoluzionario, offerto proprio da Amazon. Questo consente di avere un guadagno extra decisamente sostanzioso e, quindi, di arrotondare lo stipendio rimanendo comodamente a casa propria: parliamo di Amazon Sustainability Accelerator.

Quest’anno si terrà infatti la terza edizione dell’evento, gestito in collaborazione con Eit Climate – KIC, un’agenzia europea che guarda all’innovazione climatica. Potranno prendervi parte le start up attive nel settore climate-tech, che saranno chiamate a concentrarsi sui business che favoriscono l’economia circolare, l’approvvigionamento energetico e così via.

Le previsioni per il 2024

Tutte le start-up che prenderanno parte a questo progetto lavoreranno con esperti di Amazon e si impegneranno sui temi della sostenibilità, oggi al centro della discussione in pressoché tutto il mondo. Durante l’evento si offriranno sessioni di mentorship, workshop e molto altro proprio per imparare a gestire le sfide ambientali di oggi e del domani.

Negli ultimi due anni, Amazon in Europa ha aiutato ben 25 start-up, finanziando i loro progetti sostenibili e favorendo una produzione che rispetti l’ambiente e le sue necessità. In questo settore, quindi, sono molte le proposte di lavoro: informatevi quindi sull’evento organizzato da Amazon e proponetevi.