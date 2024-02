Terni, Stefano Bandecchi si dimette da sindaco

(Adnkronos) – "Ho già dato le dimissioni dalla carica di sindaco di Terni, attraverso questo video lo comunico a tutti i cittadini così eviteranno di leggersi i giornali che chissà quali stupidaggini potranno dire. I motivi sono di carattere politico". Lo afferma Stefano Bandecchi in un video sui social. "Continuo a essere segretario di Ap ma non farò più, da qui a venti giorni, il sindaco così non correremo rischi di avere una 'dittatura bandecchiana'", conclude. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata