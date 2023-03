Terracina, alle elezioni anche il Movimento Forza & Coraggio di Andrea Bennato

Tempo di elezioni amministrative per il Comune di Terracina (Latina). L’importante centro in provincia di Latina, una città di quasi 50 mila abitanti, andrà al voto domenica 14 e lunedì 15 maggio.

La nostra attenzione, oggi, va a un movimento nato ufficialmente da poco e che ha come segretario nazionale Andrea Bennato. Stiamo parlando del Movimento Popolare Nazionale Forza & Coraggio che basa la campagna elettorale nazionale su quattro parole cardine: libertà, fratellanza, uguaglianza e onestà.

Il leader Bennato ci racconta dell’obiettivo, impegnativo, di scardinare i vecchi metodi della politica. “Proprio per questo – spiega – noi non ci collochiamo in nessuna delle tre ali virtuali all’interno delle quali tendenzialmente un partito si pone. Non ci sentiamo né di destra, né di sinistra e ancora meno di centro”.

E aggiunge – “alla base di queste ambizioni c’è una gran voglia di fare, spinti dall’ entusiasmo di tutti i membri del Movimento, che punta a far nuovamente innamorare alla politica la stragrande maggioranza della popolazione che negli anni si è allontanata da questo mondo. Un ambito, quello politico, che ha perso credibilità, con la conseguente altissima percentuale di assenteismo agli ultimi appuntamenti elettorali“.

Il segretario nazionale, Andrea Bennato non ha dubbi sul fatto che il motore cardine del rinnovamento sia rappresentato dai giovani, che vanno indirizzati alla vita politica con lo scopo di portare vigore, brillantezza e voglia di cambiare per creare la classe dirigente del futuro.

“Ai nostri giovani” – continua Bennato – “Saranno affiancate persone di grande esperienza e competenza, proprio nell’ottica di formarli al meglio. Con essi avremo personalità di spicco come l’avvocato Massimiliano Cesare Fornari che sarà anche il nostro candidato Sindaco alle prossime elezioni amministrative”.

“L’avvocato Fornari – sottolinea il leader del Movimento Forza & Coraggio – è un penalista, esperto soprattutto in Pubblica Amministrazione, oltre che essere uomo di cultura. E ha idee chiare in merito a ciò che deve esser fatto per risollevare le sorti di Terracina. A cominciare da un nuovo Piano Regolatore, fino ad intervenire su una Pubblica Amministrazione che va assolutamente migliorata e resa adeguata ai tempi che corrono, soprattutto in termini di risposta celere al cittadino”.

Il dettaglio del programma del Movimento Popolare Nazionale Forza & Coraggio sarà presentato martedì 28 marzo alle ore 12 in conferenza stampa presso il locale Illusion, sulla via Pontina al km 104,100. Il candidato sindaco Cesare Fornari presenterà il programma elettorale prendendo l’impegno formale con gli elettori di mantenerlo in caso di elezione.

Andrea Bennato vuole guardare al futuro con ottimismo: “La nostra forza sarà quella di dare vigore al vero concetto di rete, facendo gruppo e aiutandoci gli uni con gli altri, senza lasciare indietro nessuno. Dobbiamo avere tutti la consapevolezza che solo uniti si può davvero ripartire e che divisi non siamo nulla. Noi ci crediamo fortemente e siamo felici di accogliere tutti coloro che si riconoscono in questo nostro modo di vivere la politica”.

