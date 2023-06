Terremoto in provincia di Frosinone, epicentro a Posta Fibreno: scossa di magnitudo 3,2

Terremoto oggi, 23 giugno 2023, in provincia di Frosinone. La scossa di magnitudo 3.2 è stata avvertita dalla popolazione del frusinate alle 12.27. Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) la magnitudo è stata 3.2. L’epicentro a due chilometri da Posta Fibreno (Fr) con una profondità di 7,4 chilometri. Posta Fibreno è un comune di 1.033 abitanti della provincia di Frosinone situato nella valle di Comino, versante laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Una seconda scossa di magnitudo 2,2 è stata segnalata alle 13:29 sempre con epicentro localizzato a 2 km da Posta Fibreno.

L’epicentro è nel territorio del comune di Posta Fibreno, in direzione Campoli Appennino nella Valle di Comino. Al momento non si segnalano danni o feriti: ai centralini dei Vigili del fuoco sono arrivate diverse chiamate ma solo per segnalare l’episodio.

Il sindaco di Posta Fibreno Adamo Pantano interpellato da “Il Messaggero” ha raccontato di aver sentito in maniera molto chiara la scossa di terremoto, “in paese c’è molta preoccupazione, considerati i precedenti, per ora non abbiamo segnalazioni di danni”. Il sindaco si riferisce al terremoto che colpì la stessa zona nel 1984. Ci fu un violento sisma dell’ottavo grado della Scala Mercalli con magnitudo 5.9 Richter. La scossa maggiore si verificò nel tardo pomeriggio di lunedì 7 maggio intorno alle ore 17:50 provocando danni a 70 comuni dei 91 del frusinate.

Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 3.2 è classificato come terremoto “molto leggero”e descritto nel modo seguente: spesso avvertito, ma generalmente non causa danni.

Campoli Appennino è un comune di 1.653 abitanti della provincia di Frosinone posto al confine tra le regioni del Lazio e dell’Abruzzo. Situato nella Valle di Comino all’interno del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

La faglia che passa tra Posta Fibreno e Campoli Appennino è da tempo sotto osservazione degli esperti dell’Ingv: il territorio della zona Est della provincia di Frosinone è ad alto rischio sismico al punto che nell’università di Cassino esiste un distaccamento dell’Ingv.

Frosinone è classificata come zona sismica 2. Cosa significa?

Zona 1 – E’ la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti.

Zona 2 – Nei comuni inseriti in questa zona possono verificarsi terremoti abbastanza forti.

Zona 3 – I Comuni interessati in questa zona possono essere soggetti a scuotimenti modesti.

Zona 4 – E’ la meno pericolosa. Nei comuni inseriti in questa zona le possibilità di danni sismici sono basse.

