Test visivo, a prima vista sembrano solo candele: in realtà non è così | Solo il 2% delle persone è riuscito a vederlo

Se vedi cosa c’è tra le candele, allora hai proprio una vista perfetta, mettiti alla prova con questo incredibile test visivo.

Tra le candele che sono disegnate in questa illustrazione è nascosto un oggetto misterioso, un intruso. Prova a capire dove si trova e risolvi il rebus per dimostrare che hai un occhio di lince!

Sono davvero in pochi coloro che riescono a superare il test visivo, appena il 2 per cento del totale degli utenti che si cimentano in questa sfida ardua e complicata. Se tu sarai uno di questi allora potrai dire di avere delle doti superiori alla media.

Aguzza la vista e tira fuori le tue migliori abilità di osservazione e di concentrazione. Guarda bene l’immagine, senza lasciarti confondere né distrarre da nulla, e trova la soluzione del test visivo. Poi leggi la risposta finale per capire se hai vinto o no.

Test visivo, trova l’intruso tra le fiamme delle candele

Osserva con attenzione questa immagine, che cosa vedi? Nell’illustrazione sono presenti tante candele con la fiamma accesa. La maggior parte degli utenti che si sottopongono al test visivo in questione vedono soltanto queste candele. Tuttavia all’interno della foto, che è stata studiata apposta per confondere l’occhio dell’osservatore, c’è anche un altro elemento nascosto.

Per riuscire a notarlo bisogna avere delle ottime capacità di osservazione, perché si tratta di qualcosa di molto piccolo. L’intruso in questione non è visibile ad una prima fugace occhiata, ma soltanto scrutando con attenzione il disegno, potrai renderti conto che, oltre alle candele, c’è qualcos’altro. Dunque osserva bene ogni minimo particolare, ogni dettaglio, anche apparentemente insignificante della foto e, una volta che sarai riuscito a trovare la soluzione, vai a confrontarla con la risposta corretta, che si trova in fondo a questo articolo, per verificare se hai superato il test visivo.

Soluzione

Non era per niente facile superare questo particolare test visivo, solo il 2 per cento delle persone che si sono sottoposte a questa sfida, sono riuscite a superarla con successo.

Come puoi vedere tu stesso osservando l’immagine con la soluzione, l’intruso si trova in questo cerchietto colorato e si tratta di un piccolo bagliore, è l’ombra di un animale, o forse di un uomo, un passante che è nascosto in fondo, nella penombra. Se sei riuscito a scovarlo, ti facciamo i nostri migliori complimenti, il test visivo è stato superato alla grande. Se invece non ci sei riuscito, ritenta la prossima volta. Sarai più fortunato!