5 errori da non fare quando si acquista un divano

Uno degli elementi più importanti in una casa e che deve essere scelto con attenzione è proprio il divano, che solitamente rappresenta il punto nevralgico della vita della famiglia all’interno della sala.

Non tutti usano il divano allo stesso modo, ma indipendentemente dal fatto che si sia persone che lo usano molto per guardare la televisione o persone che passano molto tempo fuori casa e si desidera solo acquistare un modello che crei un ambiente chic, è fondamentale evitare alcuni errori prima del suo acquisto. Andiamo a vedere quali sono quelli più comuni.

Non considerare il design dell’arredamento

Lo stile dell’arredamento può essere scelto nel caso di una casa nuova oppure può essere dettato in parte dai mobili già presenti in una casa parzialmente arredata. In entrambi i casi il divano dovrà entrare a far parte dell’arredamento accostandosi in modo armonioso con gli altri elementi della casa.

Non solo per il colore, ma anche per lo stile: ci sono stili più versatili di altri, come ad esempio quello dei divani raffinati dell’Emporio Chesterfieldche sono in grado di dare personalità a diversi tipi di arredamento, da quello più classico a quello più minimal; ma ci sono anche stili più restrittivi. È bene quindi tenere sempre in considerazione il resto dell’arredamento.

Non decidere un tetto massimo di spesa

Quello di non avere un budget prefissato è un grosso errore che purtroppo in molti commettono, perché non permette di controllare in modo complessivo le spese che verranno fatte, rischiando di andare contro le proprie disponibilità economiche. Infatti, spesso e volentieri quando si arreda una nuova casa, il divano è solo una delle spese che dovrete affrontare. Fissare un tetto di spesa aiuterà a fare una prima selezione.

Dimenticarsi di misurare lo spazio disponibile

Scegliere un divano basandosi soltanto sullo stile e sui gusti personali non può da solo garantire un acquisto funzionale. La prima cosa da fare è valutare l’ambiente e prendere le misure entro cui può essere inserito un divano, specialmente se la casa è caratterizzata da un openspace.

Non bisogna poi dimenticare di considerare anche l’apertura di eventuali porte finestre, evitando problemi se la vostra scelta di orienta su modelli di divano a L.

Comprare un divano senza provarlo

Sembra banale, ma purtroppo c’è chi commette questo errore, probabilmente uno dei più gravi. Una volta verificate le misure, è necessario valutare la sua comodità ed efficienza. Lo stile è importante per creare un ambiente accogliente nella casa, ma un divano deve anche andare incontro a determinate esigenze, perciò provatelo prima da seduti e poi da stesi, alternando più prove con altri divani.

Confrontare i diversi modelli, infatti, permetterà di valutare meglio e più velocemente i modelli e le loro imbottiture.

Non considerare l’utilizzo del divano

Come abbiamo già accennato, ogni famiglia sfrutta in modo differente un divano all’interno della casa. c’è chi ha necessità di ospitare persone esterne a dormire e che si orienterà su modelli di divano letto, mentre chi non vive molto la casa può optare per un modello semplice a tre posti. Oppure, ci sono persone che amano vivere la sala e coinvolgere spesso anche i loro ospiti.

Se il tempo che si passa sul divano prende una buona parte della giornata o serata, sarà importante acquistare un modello confortevole e dalle giuste dimensioni.