Tor Pignattara, circolo Pd non paga spese condominiali da 5 anni e Schlein tace

Una storia imbarazzante a Roma nel circolo di Tor Pignattara del Pd, che ha maturato un debito di 10 mila euro per le spese condominiali non pagate e sui quali la Schlein per ora tace. Avete letto bene: cinque anni senza pagare le tasse condominiali, accumulando 10 mila euro di debiti che si continuano ad accumulare e gravano sulle casse dei residenti dello stabile.

Sulla vicenda sono intervenute Le Iene col servizio in onda questa sera su Italia 1. L’inviato del programma ha raccolto la rabbia degli abitanti del condominio e provato a intercettare la Schlein domenica scorsa proprio durante l’Assemblea nazionale del Pd.

Gli abitanti del condominio di Tor Pignattara, hanno provveduto già a muoversi per le vie legali: “Abbiamo fatto dei decreti ingiuntivi per recuperare questa morosità, ma non abbiamo avuto risposta. Neanche quando abbiamo provato a metterci in contatto con loro. Per me pagare una tassa da 1.500 euro per recuperare i soldi del Pd è un problema. È uno stipendio intero”, si lamentano, giustamente, i condomini.

Altri fanno sapere: “Stiamo collassando, non abbiamo più soldi. Un partito di sinistra dovrebbe darci l’esempio di serietà e coerenza ma in questo caso siamo noi che glielo stiamo dando. Qua ci sono famiglie che stanno veramente messe male per colpa loro”.

Sul caso Tor Pignattara Filippo Roma chiede ai vertici del Pd e a Schlein

L’inviato Filippo Roma ha poi incalzato sulla questione i vari leader romani e nazionali del Pd, più volte cercati dagli abitanti di Tor Pignattara, ma nessuno è sembrato interessarsi davvero alla questione.

Franceschini dice di non sapere della vicenda, chiede di quale circolo parlano e promette che si informerà. Il neo Presidente Bonaccini è serafico: “Bisogna sempre onorare i debiti”, bene sarebbe il caso di fare qualcosa per quelli che il partito ha maturato e che continua a maturare a Tor Pignattara. Sarebbe il caso, visto che la Schlein stessa nel suo discorso di insediamento ha ribadito la necessità che il Pd debba: “Essere al fianco di quell’Italia che fa più fatica, dobbiamo essere comunità. Vicini ai bisogni concreti ai bisogni dei cittadini, per fare dei nostri circoli luoghi aperti. La Segretaria su questa storia per il momento tace, speriamo che stia trovando una soluzione e che presto le cose siano risolte.

