Torna Assaggi, il salone enogastronomico del Lazio, a Viterbo dal 18 al 20 maggio

Assaggi è l’evento dedicato alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico del Lazio e rappresenta un’occasione unica per i professionisti di settore di incontrare e conoscere i migliori produttori agroalimentari della Regione.

Tre giorni di festa enogastronomica

Il terzo appuntamento di Assaggi, dopo il successo delle prime edizioni, si svolgerà da sabato 18 maggio a lunedì 20 maggio 2024, a Viterbo. Una tre giorni di festa enogastronomica dove professionisti di settore e appassionati del buon cibo potranno scoprire i migliori prodotti agroalimentari della nostra regione.

La manifestazione si svolge nell’affascinante complesso monumentale di Palazzo dei Papi nel centro storico medievale di Viterbo. Il Salone Enogastronomico riunirà 70 Artigiani del Cibo, mentre all’esterno in Piazza San Lorenzo si svolgeranno degustazioni guidate, show cooking ed eventi con l’intervento di importanti personalità del settore.

Cene e cultura a Viterbo e provincia

Infine, Fuori Assaggi, il programma di eventi “fuori salone”, organizzato dalle attività ristorative di Viterbo e provincia, offrirà un ricco programma di cene e eventi serali dedicati alla cultura e al patrimonio enogastronomico del Lazio.

Le numerose imprese del Lazio, che si impegnano costantemente per dare valore alla cultura enogastronomica del proprio territorio, presenteranno i loro prodotti artigianali. Verrà dato spazio sia ai prodotti tradizionali che alle produzioni innovative, nate dall’intuizione delle imprese in risposta all’evoluzione del mercato.

Insieme a un ricco calendario di appuntamenti: show cooking, degustazioni, eventi ed esperienze sensoriali che prenderanno vita in varie location cittadine e che permetteranno a tutti gli appassionati del buon cibo di scoprire e apprezzare la ricchezza di sapori, profumi e tradizioni della regione Lazio, immergendosi nella splendida cornice medievale di Viterbo.

L’evento è promosso e organizzato dalla Camera di Commercio di Rieti-Viterbo, con il contributo della Camera di Commercio di Roma e del Comune di Viterbo, e il patrocinio della Regione Lazio.

75 aziende laziali del settore agroalimentare

L’edizione del 2024 vedrà riunite in un’unica esposizione 75 aziende laziali del settore agroalimentare e 5 progetti speciali costituirà un’ottima opportunità B2B e B2C per le imprese espositrici, per gli operatori del settore, per il pubblico di foodies, e per tutti gli appassionati di cucina, anche per i consumatori.

Tre giorni di eventI, di cui due, il sabato e la domenica, con accesso dedicato al pubblico generico e un orario prolungato fino alle 21.00, per rispondere alle richieste pervenute dagli espositori e alla grande affluenza di pubblico. Lunedi 20, invece è il giorno riservato ai professionisti del Food&Beverage.

Anche questa edizione vede protagonista un’attenta selezione di importanti compratori nazionali e esteri che visiteranno il Salone. Confermate le modalità di accesso al salone: gratuito per i professionisti, con buono di acquisto per il pubblico generico. Per quest’ultimo, il biglietto di ingresso di Euro 5 è valido come buono di acquisto del medesimo valore da utilizzare presso gli espositori presenti. Sarà attiva la biglietteria on line sul sito.

Antonella Fiorito