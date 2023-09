Torna l’ora solare, perché e quando le lancette vanno spostate indietro

L’ora solare è l’orario standard che viene utilizzato durante la stagione autunnale e invernale in molte parti del mondo. Durante questa stagione, l’orologio viene regolato indietro di un’ora rispetto all’ora legale, al fine di sfruttare meglio la luce solare disponibile durante il giorno. Quest’anno accadrà nella notte tra sabato 28 e domenica 29 Ottobre, alle 3 del mattino. In quel momento le lancette dovranno essere posizionate un’ora indietro, alle 2. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

L’uso dell’ora solare è stato implementato per risparmiare energia e ridurre la necessità di illuminazione artificiale durante il giorno. Tuttavia, l’adozione dell’ora solare può variare da paese a paese e da regione a regione.

L’Ora Solare: Benefici e Controversie

L’ora solare è un concetto che influenza la nostra vita quotidiana in modi che spesso non consideriamo pienamente. Questo sistema di regolazione del tempo ha una storia ricca e presenta vantaggi, ma anche alcune controversie.

L’ora solare è stata introdotta per la prima volta nel 1784 dall’inventore e diplomatico americano Benjamin Franklin. L’idea era quella di massimizzare l’utilizzo della luce solare, risparmiando candele durante le serate. Tuttavia, l’adozione su larga scala dell’ora solare è iniziata solo nel 20° secolo, durante la Prima Guerra Mondiale, quando molti paesi l’hanno implementata per risparmiare carbone e energia elettrica.

Uno dei principali vantaggi dell’ora solare è il risparmio energetico. Quando le lancette dell’orologio vengono spostate un’ora indietro in autunno, si sfrutta meglio la luce naturale, riducendo il consumo di energia elettrica per l’illuminazione. Questo è particolarmente importante nei paesi dove gli inverni sono lunghi e bui.

Non mancano però gli scettici. Uno degli argomenti contrari è che il cambio orario può disturbare i ritmi circadiani delle persone, causando problemi di sonno e stress. Inoltre, molti ritengono che l’effettivo risparmio energetico sia minimo e che l’effetto positivo sull’ambiente sia limitato.

Un altro aspetto controverso è il fatto che molti paesi, come l'Italia, cambiano l'orario due volte l'anno, passando all'ora legale in primavera e all'ora solare in autunno. Questi cambiamenti possono causare confusione e ritardi, specialmente nelle attività internazionali, come le comunicazioni e i viaggi.

Alcuni paesi, come l’Arizona negli Stati Uniti e molte parti dell’Africa, hanno scelto di non adottare l’ora solare affatto, preferendo mantenere un orario costante durante tutto l’anno. Questa scelta elimina la confusione del cambio orario, ma può anche comportare sfide nei rapporti commerciali con paesi che lo adottano.

L’ora solare è un sistema complesso che influenza diversi aspetti della nostra vita. Sebbene offra alcuni benefici, come il risparmio energetico, è importante considerare le controversie e gli effetti negativi che può avere sulla salute e sulla società. L’adozione o meno dell’ora solare rimane una decisione importante per i governi di tutto il mondo, e le opinioni sulla sua validità continuano a dividere le persone.

