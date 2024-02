Trattamenti antietà, con Luxury Lab Cosmetic arriva il nuovo trittico di Natura Bissé

(Adnkronos) – Luxury Lab Cosmetics, azienda italiana leader nella distribuzione di brand di cosmetica premium guidata da Adele Schipani, presenta un innovativo rituale di bellezza con 3 novità dell’iconica collezione Essential Shock Intense Line di Natura Bissé. Una rivoluzione nei trattamenti antietà per offrire un’esperienza di lusso sensoriale. Luxury Lab azienda fondata nel 2010 – spiega una nota – accompagna i marchi nel complesso percorso di posizionamento e distribuzione sul mercato italiano. Analisi di mercato, progetti di brand strategy e di marketing, formazione del personale e customer service, definizione della forza vendita e logistica sono gli ambiti in cui opera il gruppo per portare al successo i brand che si affacciano all’area geografica in cui è attivo. Prestigiose aziende internazionali di cosmetica – Roc, Ahava, Galénic, Haan, Lazartigue, Natura Bissé, Cellcosmet, Sarah Chapman, Manucurist – si affidano alle competenze di Luxury Lab Cosmetics per sbarcare in Italia attraverso la divisione profumeria e la recente unità dedicata al canale farmacia. "Luxury Lab Cosmetics – spiega la Ceo Schipani – è nata dalla mia profonda passione per la bellezza, e nel corso degli anni, siamo cresciuti diventando un punto di riferimento dell'industria cosmetica. Siamo molto di più di un distributore; siamo una comunità dedicata a elevare la bellezza a forma d'arte collettiva. I valori di Luxury Lab Cosmetics sono anche quello che ci restituiscono le relazioni con i nostri clienti. L'amore per la Bellezza, l'autenticità, la creatività, la lealtà e il rispetto permeano ogni aspetto del nostro operato. Non sono solo parole su una carta; sono l'essenza di ogni prodotto che mettiamo sul mercato e di ogni relazione che costruiamo". Alla presentazione dei 3 nuovi antietà ‘The Firming Maestros’, Schipani ricorda che si tratta di “una storia di collaborazione straordinaria che dura da 14 anni. Nel corso di questo periodo, abbiamo avuto l'onore di coltivare l'eccellenza nella bellezza e nell'innovazione con Natura Bissé". Il marchio , attraverso gli studi sulle neuroscienze, crea formulazioni di derivazione biotecnologica, botanica e biologica che trasformano la cosmetica in un’esperienza di benessere. Con questo approccio Natura Bissé, fondata nel 1979, ha indagato anche il tema dell’aging mettendo a punto formule in grado di fortificare l’architettura della pelle e ridurre i segni visibili del tempo che passa. A partire dai vent’anni, infatti, il rallentamento dell’attività dei fibroblasti causa la diminuzione della sintesi di collagene ed elastina: la pelle perde tono e compattezza, i contorni e i volumi del viso appaiono meno definiti. Il trittico ‘The Firming Maestros’ si compone di: siero notte; la crema da applicare dopo il siero e la maschera ‘istant lift’. Nel dettaglio, il siero notte (Essential shock intense retinol night renewal) rinnova la superficie del derma per aiutare a ringiovanire, rassodare e ricostruire la barriera cutanea. A garantire il risultato è la sua formulazione a base di retinolo amplificato, un’innovativa combinazione di retinolo incapsulato e bakuchiol che moltiplica l’azione antietà del retinolo garantendone una massima tollerabilità sulla pelle. Inoltre, l’acido glicolico rende la texture della pelle più morbida, stimolando la penetrazione degli attivi. Riduce l’aspetto dei pori, delle macchie e delle linee d’espressione oltre a donare luminosità. L’azione rassodante e ridensificante è svolta da collagene, proteoglicani e Matrixyl che aiutano a combattere la perdita di tono. Infine, la Vitamina E, l’aloe vera e Aquaxyl idratano e rinforzano la barriera protettiva della pelle. La crema antietà per pelli secche (Essensial shock intense elastiche cream) è formulata per dare un’intensa azione nutriente notturna, migliorare l’elasticità e la compattezza, donando comfort grazie all’estratto di olio di rosa mosqueta e agli aminoacidi di collagene ed elastina. L’Olio di Rosa Mosqueta, dall’azione altamente rigenerante, nutre e minimizza la secchezza cutanea, mentre i glucosaminoglicani e un fattore idratante naturale ripristinano la protezione naturale. Aminoacidi di collagene ed elastina migliorano l’elasticità e la compattezza della pelle. Infine, la maschera ridensificante (Essential shock intense instant-lift mask) realizzata con fibre di bamboo eco-friendly garantisce un’applicazione facile e confortevole per un’immediata azione rassodante, aiuta a riempire visibilmente le rughe e rivelare una pelle luminosa e rimpolpata. Oltre a contenere il collagene a due pesi molecolari, aiuta a combattere la perdita di tono e dona un’immediata azione liftante. Inoltre, l’acido ialuronico a 5 pesi molecolari attenua l’aspetto delle rughe e rivela una pelle nutrita e rimpolpata. A rinforzare la barriera protettiva della pelle e rivelare una texture luminosa e compatta, uniforme ci pensa la niacinamide. La maschera, perfetta per un effetto flash per un evento o un’occasione speciale, potenzia i benefici di una routine antietà se applicata una volta alla settimana. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata