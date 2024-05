Trenitalia, modifiche alla circolazione sulla Roma-Civitavecchia e Roma-Albano Laziale/Frascati

Per lavori di manutenzione, programmati da RFI a Roma Termini, dalle 11:30 alle 14:30 circa di venerdì 24 maggio, alcuni treni del Regionale della linea FL5 Roma – Civitavecchia e FL4 Roma Albano Laziale/Frascati, potranno subire variazioni d’orario e limitazioni di percorso. I lavori avranno ripercussioni anche sulla circolazione dei Leonardo express e sui collegamenti Alta Velocità da Genova e Milano in direzione Roma e da Venezia verso l’aeroporto di Fiumicino.

Dalle 11:30 alle 14:30 circa di venerdì 24 maggio

Cancellazioni per i Leonardo express, attivo servizio con bus

Modifiche per i collegamenti Frecce da Genova per Roma e da Venezia per Fiumicino

Nel dettaglio:

I treni Frecciarossa 8566 e 8569 Roma Termini – Fiumicino Aeroporto e viceversa sono cancellati;

Il treno Frecciarossa 9411 Venezia Santa Lucia – Fiumicino Aeroporto termina la corsa a Roma Termini (arrivo 13:25);

Il treno Frecciarossa 9423 Fiumicino Aeroporto – Venezia Santa Lucia è originario da Roma Termini (partenza 14:35);

Il treno Frecciabianca 8605 Genova Piazza Principe – Roma Termini termina la corsa a Roma Ostiense (arrivo 11:55);

Il treno Frecciabianca 8620 Roma Termini – Genova – Milano Centrale è originario da Roma Ostiense (partenza 14:00);

Alcuni treni del Regionale della linea FL5 Roma-Civitavecchia sono cancellati fra Roma Ostiense e Roma Termini;

I treni 4500, 12580, 4132, 4134 e 4129 del Regionale sono limitati/originari a/da Roma Tuscolana;

Alcuni treni del Regionale della linea FL4 Roma-Albano Laziale e Roma-Frascati sono limitati/originari a/da Roma Tuscolana o Ciampino;

I collegamenti Leonardo express del Regionale sono cancellati. Previsto servizio con bus.

I posti disponibili sui bus, che aumenteranno i loro tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale, possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici, non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani guida per non vedenti.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati.